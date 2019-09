Cito puzzelt zich naar een overwinning op Jan van Arckel

Zondag 4EHet was puzzelen geblazen aan de kant van Cito. De Osse formatie had last van blessures en afmeldingen. Ondanks de personele problemen werd er met 0-2 gewonnen van Jan van Arckel.

Jan van Arckel-Cito 0-2 (0-1). 28. Furkan Güler 0-1, 52. Younesse Ettahouri 0-2.

Cito-coach Yavuz Demirci kreeg vooraf wat herinneringen van afgelopen seizoen. Door het ontbreken van zijn captain Murat Korkmaz door een blessure en nog twee afmeldingen, moest de oefenmeester een beetje puzzelen over zijn opstelling. ,,Het pakte goed uit, want onze bedoeling was duidelijk. Zo lang als mogelijk op balbezit spelen en daaruit kansen creëren.” Een vrije trap van Furkan Güler in de eerste helft en een treffer van Younesse Ettahouri in de tweede helft waren het resultaat. ,,Maar we hadden wel echt meer moeten scoren uit onze kansen”, benadrukt Demirci.

,,Het is geen schande dat we hebben verloren. Cito had de hele wedstrijd de overhand. Het is dat we goed verdedigd hebben anders hadden we met een veel grotere uitslag van het veld gelopen. Ik ben trots op mijn spelers. Ze hebben zich ingezet en ik kan ze niks kwalijk nemen. Het kwaliteitsverschil was gewoon te groot”, zei Jan van Arckel-coach Marco van Loon, na de wedstrijd.

Van Loon was onder de indruk van zijn tegenstanders. ,, Ik denk dat Cito de grootste kans maakt om de competitie dit jaar te winnen. Op elke positie hebben ze uitstekende spelers lopen, we werden op elk vlak afgetroefd en met 0-2 valt de grote van de uitslag mee. Als we de koppen hadden laten hangen dan hadden ze ook zo met 0-8 kunnen winnen alleen dat deden we niet. Ik ben positief over onze strijdlust en inzet.”

Alem – SCR 2-1 (0-0) 47. Mats Steenbekkers 1-0, 75. Kevin Broekmeulen 2-0

Alem-leider Ton Steenbekkers zag dat de thuisploeg in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe trok. ,,In de eerste helft hadden we het heel lastig. Na de thee waren wij de bovenliggende partij. Met tweede uitstekende doelpunten hebben we uiteindelijk verdiend gewonnen.”

Door omzettingen in de rust zette Alem de wedstrijd naar zijn hand. SCR schoot de aansluitingstreffer te laat tegen de touwen om de thuisploeg van een overwinning af te houden. Door de zege zijn de eerste drie punten van dit seizoen een feit voor de thuisploeg.

Maliskamp – GVV 3-1 (2-1) 2. Stijn Schulte 1-0, 40. Sonny Cajaux 2-1, Günther van Meurs 3-1

Maliskamp wist ook de tweede wedstrijd van de competitie te winnen, tot grote tevredenheid van coach Willem van den Berg. ,,We kwamen snel op voorsprong, maar we kwamen niet lekker in ons spel. Halverwege de eerste helft kwam GVV op 1-1 door een eigen doelpunt van Kilian van Schijndel. Gelukkig hebben we daarna orde op zaken gesteld. We scoorden nog twee keer en hebben daardoor de drie punten weer binnen.

Ondanks de overwinning was Van den Berg niet tevreden met het spel van zijn team. ,,We speelden te rommelig. We hebben het onszelf lastig gemaakt doordat we de wedstrijd niet eerder op slot gooide. Met name in het zestienmetergebied waren we slordig. Met iets meer rendement had er veel meer in het vat gezeten, maar we hebben in ieder geval gewonnen.”

Teisterbanders-Ulysses 2-0 (1-0). 30. 1-0, 65. 2-0.

Voor Ulysses was het een minder fijne middag. Het elftal van trainer Anne Duis kreeg twee tegentreffers tegen uit individuele fouten, een keer werd er zelfs een penalty toegekend aan Teisterbanders. Duis: ,,Onze grootste kansen kwamen voort uit dode spelmomenten. We hebben ons niveau niet gehaald en dat was vooral duidelijk bij onze afronding.”

Ulysses kreeg in de eerste helft ook een grote, opgelegde kans uit een open spelmoment. In een een-op-een-situatie werd de bal afgelegd, waardoor de kans verkeken was. Duis: ,,Dat is frustrerend om te zien.”

SSA Vesta-Buren 1-2 (1-2). 6. 0-1, 12. 0-2, 43. Jelle Stegeman 1-2.

Mark Strik zag zijn ploeg vandaag opnieuw met 2-1 verliezen. De oefenmeester van Vesta was ook not amused over de start van zijn elftal. Binnen het kwartier stond het al 2-0 voor Buren. ,,De linies stonden te ver uit elkaar en Buren speelde daar goed op in. Na de 0-2 pakten we het goed op en gaven we weinig weg. Kort voor rust maakte Jelle Stegeman de aansluitingstreffer en dan ga je hopen voor de tweede helft.” Voor Strik en de zijne bleef het bij hopen, want de 1-2 tussenstand bleek ook de eindstand.

RKTVC-Herpinia 2-0 (1-0). 24. 1-0, 86. 2-0.

,,RKTVC heeft vandaag verdient gewonnen”, luidde het Herpinia-kamp vandaag eensgezind. De thuisploeg had vandaag een relatief makkelijke middag, ondanks de magere score. Bennie Kuijpers, clubman van Herpinia: ,,Het was veelal eenrichtingsverkeer voor RKTVC, maar Herpinia heeft zijn huid duur verkocht.” Doordat het lang 1-0 bleef, hoopten de bezoekers tot vier minuten voor tijd op een toevallige 1-1. Echter viel aan de andere kant van het veld de 2-0.