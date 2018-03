Cito vecht maandenlange schorsing trainer Demerci aan: 'Erg overdreven'

Een rapporteur van de Nederlandse voetbalbond (die bij de wedstrijd aanwezig was) heeft dat in zijn rapport gezet, waarop de tuchtcommissie besloot om Demerci een lange schorsing op te leggen. De trainer is het absoluut niet eens met die straf, omdat hij de bidon naar eigen zeggen niet in de richting van de arbiter heeft gegooid. Zo staat dat wel in het rapport. Vanuit de hoek van Maliskamp is bevestigd dat de bidon in de richting van de middencirkel is gegooid, maar de scheidsrechter stond op dat moment met zijn rug de kant op van de trainers.