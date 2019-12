Cito verliest en moppert op scheidsrechter: ‘Vaker been geraakt dan een bal’

Maliskamp-Cito 2-1 (2-0). 23. Sonny Cajaux 1-0, 41. Stijn Schulte, pen 2-0, 60. Younesse Ettahouri 2-1.

De wedstrijd van Cito tegen Maliskamp zal Cito-coach Yavuz Demirci nog lang bijblijven. Zijn ploeg verloor het uitduel met 2-1 en volgens Demirci was de scheidsrechter niet op de hand van de bezoekers.

Cito begon goed en kreeg na drie minuten al een grote kans. Na een dik kwartier kwam Maliskamp echter uit het niets op voorsprong en na een halfuur werd die voorsprong verdubbeld door een discutabele penalty. Demirci: ,,Een speler van Maliskamp wilde onze doelman omspelen, maar Cabael pakte de bal netjes voor zijn voeten vandaan. De scheids floot echter voor de penalty, omdat Cabael daarna ook de speler ten gronde bracht”, beschreef Demirci de situatie.

Ook het optreden van de scheids bij overtredingen kon de oefenmeester niet bekoren: ,,Maliskamp heeft in de eerste helft vaker een been van mijn speler geraakt dan dat ze de bal hebben geraakt. De scheids gaf wel een enkele gele kaart, maar twee gele kaarten en dus rood zat er helaas niet in.”

Na rust ging Cito vol op de winst spelen en kwam het na een uur op 2-1 door Younesse Ettahouri. Niet veel later kopte Armin Alibasic de 2-2 binnen, maar werd deze geannuleerd. Demirci: ,,Er was volgens mij geen sprake van buitenspel, maar de scheidsrechter keurde de gelijkmaker daardoor wel af”, baalde hij.

Hoewel Cito zich weer benadeeld voelde, bleef het wel doorgaan omdat het de gelijkmaker wilde forceren. Er ontbrak een beetje geluk, want een schot belandde op de lat en bij een andere kans werd de bal van de lijn gehaald.

Maliskamp-coach ,Willem van den Berg, was zeer content met de overwinning. ,, In de eerste helft speelden we goed en kwamen terecht op een op een 2-0 voorsprong. Na de thee ging het iets minder. Beide teams kregen kansen en misschien hadden we het af moeten maken, maar dat gebeurde niet. Gelukkig hebben we de voorsprong behouden en zijn de drie punten binnen.”

SSA Vesta-Ulysses 1-0 (1-0). 32. Jelle Stegeman 1-0.

SSA Vesta en Ulysses waren vanmiddag redelijk aan elkaar gewaagd, maar hadden ze beide meer moeite met de wind die dwars over het veld raasde. Voor rust was het Jelle Stegeman die Vesta op voorsprong bracht in eigen huis. Ulysses, dat eindelijk een langere reeks goed veldspel op de mat brengt, kreeg nog wat kansen, maar die bleven onbenut. Paul van Lith kreeg de grootste kans; hij werkte een tikje breed over het doel heen.

In de tweede helft kreeg Vesta nog twee grote kansen om de voorsprong uit te bouwen, maar dat lukte niet voor de mannen van trainer Mark Strik, die blij was om 2019 met een competitiewinst af te sluiten. De coach van Ulysses was, ondanks de nederlaag, gematigd blij: ,,We speelden goed. In de kleedkamer werd ook gezegd dat als we zo blijven spelen, we zeker gaan stijgen op de ranglijst in 2020.”

Jan van Arckel – Alem 2-5 (1-1) 8. Luuk Steenbekkers 0-1, 22 Mahmut Muharemov 1-1, 59. Mats Steenbekkers 1-2, 62. Mats Steenbekkers 1-3, 64. Gijs Sars 1-4, 86. Niek van den Anker 2-4, 89. Victor van der Leij 2-5.

Jan van Arckel-coach Marco van Loon zag dat zijn team de wedstrijd in vijf minuten weggaf. ,,In de eerste helft waren we gewaagd aan elkaar. We moesten oppassen voor de omschakeling. Dat deden we goed, alleen na de 1-2 waren we het kwijt. Binnen vijf minuten kregen we drie tegendoelpunten en die hebben ons genekt.” Alem-leider Ton Steenbekkers vond dat de bezoekers in de tweede helft veel beter speelden. ,,In de rust hebben we gezegd dat we nog feller moesten spelen en uiteindelijk is dat doorgedrongen bij de spelers en hebben ze het uitstekend gedaan. Een terechte overwinning.”

Er werden veel mooie doelpunten gemaakt tijdens de wedstrijd. Zo schoot Niek van den Anker de bal vanaf 25 meter afstand hard binnen, maar het mooiste doelpunt kwam op naam van Mats Steenbekkers. ,,Uit een corner draaide hij de bal zo binnen zonder dat iemand de bal aanraakte. Dat doelpunt was de belangrijke 1-2 en daardoor kregen we veel vertrouwen”, zei een zeer tevreden Ton Steenbekkers

GVV-NLC’03 0-0