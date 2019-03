Cito weet de bal maar niet over doellijn te krijgen tegen Nulandia en verliest met 4-2

SV Reeshof wint in knotsgek duel met 7-6 (!) van Viola: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

19:03 Voor de neutrale toeschouwer was de wedstrijd tussen SV Reeshof en Viola een waar spektakelstuk. Doelpunten vielen over en weer. Uiteindelijk was het de thuisploeg die in de slotfase aan het langste eind trok.