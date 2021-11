Cito wint van Gassel, Herpinia hard onderuit tegen Festilent

Gassel - Cito 1-2 (1-0) 1-0, 63. Ferhat Coskun 1-1, 72. Mustafa Guler 1-2

,,Ik heb echt veel respect voor Gassel;”, geeft Cito-trainer Yavuz Demirci aan. ,,Ze hebben echt gestreden tot aan het laatste moment en het ons flink lastig gemaakt. Wij hadden zelf te veel kansen nodig om te scoren. Bij de 1-0 houdt onze keeper Oktay Dogan ons goed in de wedstrijd met een belangrijke redding”, zegt Demirci. ,,Uiteindelijk komen we op 1-1 en drukken we door, waardoor we alsnog een moeizame overwinning binnen haalde.”

Festilent - Herpinia 4-1 (2-1) 17. Pepijn Schonenberg 1-0, 24. Daan van Son 2-0, 28. 2-1, 62. Pepijn Geurts 3-1, 79. Pepijn Schonenberg 4-1.

,,Ik begin de contouren te zien van een goed samenwerkend team. De aanvallers hebben vandaag ook ondersteuning geleverd in de verdediging en de middenvelders zijn vandaag in de juiste positie gekomen. Heerlijk om dat allemaal te zien”, geeft Festilent-trainer Tom Jacobs aan. ,,Als we de ruimte die we krijgen beter benutten en minder snel de beslissende pass gaan geven, dan kunnen we de wedstrijd nog meer naar onze hand zetten.” Trainer Maarten Hendriks was wat minder te spreken over zijn ploeg. ,,Hoewel de uitslag geflatteerd was, speelden we een matige wedstrijd en hebben we verdiend gewonnen”.

Juliana Mill - NLC’03 2-2 (0-2) 33. Stephan de Man 0-1, 40. Remco Bijl 0-2, 1-2, 2-2.

,,We hebben gelukkig wel weer een puntje gepakt”, zegt Willem van Kreij. De trainer van NLC’03 zag zijn ploeg een goede eerste helft spelen, met de omhaal van Remco Bijl als hoogtepunt. ,,Door zo’n doelpunt ga je met 0-2 de rust in. Na rust liepen we te veel uit elkaar en gaven we Mill te veel ruimte. Dit zorgde er voor dat ze terug kwamen tot 2-2", zegt Van Kreij. ,,Ik ben best wel benieuwd of wij de stijgende lijn door kunnen zetten.

SIOL - SCMH 0-3 13. Roel Bekker 0-1, 35. Jorn de Koning 0-2 (pen), 60. Thijs Kanters 0-3.

SCMH-trainer Stan Vos was tevreden na de ruime overwinning van zijn team. ,,We speelden echt een goede eerste helt en stonden verdiend voor. De tweede helft was rommelig van onze kant”, geeft Vos aan. ,,We hebben de tweede helft met tien man uitgespeeld, nadat een speler van ons uit de wedstrijd werd getrapt. De scheidsrechter heeft het niet gezien, dat was het enige minpuntje van vandaag”.

Achilles Reek - Vorstenbossche Boys 0-5 (0-1) 3. Marvin van Heeswijk 0-1, 46. Marvin van Heeswijk 0-2, 55. Marvin van Heeswijk 0-3, 65. Marvin van Heeswijk 0-4, 85. Marvin van Heeswijk 0-5.

,,We hebben verdiend gewonnen”, vond trainer Dennis Meier van Vorstenbossche Boys. ,,Het was echt een geweldige teamprestatie. We creëerden veel kansen en hebben niks weggegeven”, zegt Meier. Marvin van Heeswijk speelde de hoofdrol, hij scoorde alle doelpunten. Achilles Reek-coach Frank Nelissen baalde van de ruime nederlaag. ,,We hebben echt kansloos verloren vandaag. Vorstenbossche Boys was op elk vlak beter.”