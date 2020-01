Cito wint van RKTVC dankzij twee doelpunten van Ettahouri

Zondag 4EYounesse Ettahouri was de grote man aan de kant van Cito in het duel met RKTVC. Hij was tweemaal trefzeker bij de 2-1 overwinning.

Cito-RKTVC 2-1 (1-1). 28. 0-1 (pen.), 43. Younesse Ettahouri 1-1, 90+6. Younesse Ettahouri 2-1.

Cito is goed begonnen aan de tweede competitiehelft. Op eigen veld werd er vandaag gewonnen van koploper RKTVC. ,,Het ging wel moeizaam,” vertelt Cito-coach Yavuz Demirici. ,,Het veld was erg stroef en dat belemmerde de wil om te voetballen.” Na een halfuurtje komt RKTVC op voorsprong via een penalty, terwijl Cito beter speelt. Cito komt, na een kopkans van Armin Alibasic die tegen de lat uiteenspat, net voor rust op 1-1 via Younesse Ettahouri.

In de tweede helft kwam Cito heel gemotiveerd voor de dag. Het speelde met passie en vol goede motivatie. Lang leek de wedstrijd toch af te stevenen op een gelijkspel, maar in blessuretijd zorgde Ettahouri met zijn tweede voor de winst. Die blessuretijd duurde overigens bijna een kwartier, omdat de knie van Cito-speler Nafis Alkan openlag na een tackle.

Herpinia-Alem 0-1 (0-1). 15. Lars Steenbekkers 0-1

Na een kwartiertje kwam Alem op voorsprong in Herpen. Vanuit een scrimmage viel de bal al vroeg binnen. Na die goal kreeg Herpinia de controle in handen. Maarten Hendriks, trainer van Herpinia: ,,Maar het had net zo goed 0-2 kunnen worden, want zij waren sterk met hun kansen.”

In de tweede helft domineerde Herpinia het duel volledig, maar kreeg het geen geluk in de afronding. Hendriks had een gelijkspel terecht gevonden, maar hij kreeg zijn zin niet. Herpinia kreeg te weinig kansen en wist het net niet te vinden.

,,Het was een wedstrijd met weinig hoogtepunten. We hebben niet goed gespeeld en verzuimd de kansen af te maken. Dan blijft het onnodig spannend, maar desondanks hebben we net zoals vorige week de wedstrijd met een minimaal verschil gewonnen”, vertelt Alem-coach Ton Steebekkers.

Verdediger Lars Steenbekkers maakte uit via een vrije trap net buiten het strafschopgebied het enige doelpunt. ,,Het was een beetje een frommelgoal, maar we zijn er niet minder blij om”, aldus de coach.

NLC’03-SSA Vesta 0-1 (0-1). 17. Mees Dekkers 0-1.

Vesta begon goed aan zijn eerste competitiewedstrijd na de winterstop. In het eerste half uur wist het ook te scoren via Mees Dekkers, maar vergat het ook de wedstrijd in het slot te gooien. Vesta-coach Mark Strik zag dat zijn ploeg meeging in het spel van NLC: ,,Zij spelen met veel fysiek en dat is niet onze sterkste kant.”

René van der Putten, coach van de thuisploeg, zag dat ook: ,,Wij kregen meer kansen, echter ging de bal er niet in. Zelfs een-op-een-kansen waren geen zekerheidje.” In de tweede helft ging NLC op de aanval spelen en nam het meer risico. In de laatste minuut moest het dat bekoren met een penalty tegen. Doelman Fransen stopte die inzet, maar de scheidsrechter liet de strafschop opnieuw nemen omdat Fransen te vroeg zou hebben bewogen. Vesta wisselde zijn penaltynemer, maar Fransen stopte de penalty opnieuw.

Ulysses-Jan van Arckel 2-1 (1-0). 7. Willem Brouwer 1-0, 50. Willem Brouwer 2-0, 65. Kevin Schreuder 2-1. Rood: 90+4. Doelman Jan van Arckel.

Ulysses kan tevreden terugkijken op het duel met Jan van Arckel. De ploeg van trainer Anne Duis leverde een prima inzet en wist de punten in Megen te houden. Al na een minuut kreeg Ulysses een grote kans op de openingstreffer, maar Yunusa Jarju miste. Niet veel later viel de 1-0 alsnog, via Willem Brouwer. In het restant van de eerste helft bleef Ulysses de grootste kansen krijgen. Een keer stuitte de bal er via de onderkant van de lat net niet in.

In de tweede helft bleef Ulysses goed spelen en bouwde Brouwer de voorsprong uit met een vrije trap. Met nog een klein half uur op de klok deed Jan van Arckel eindelijk iets terug. ,,Maar ik zat er niet met fijngeknepen billen. Mijn gevoel was dat we gingen winnen.” Toen de Jan van Arckel-doelman in blessuretijd nog rood pakte wegens hands buiten de zestien, was er niemand die meer twijfelde aan de winst van Ulysses.

Jan van Arckel-coach Marco van Loon noemde het een draak van een wedstrijd. Op een slecht veld hebben we vooral heel hard gewerkt, maar dat was niet genoeg. We verloren onszelf in werkvoetbal en hebben nauwelijks positiespel gespeeld. Wij gingen mee in het tijdrekken, intimideren en kwamen daardoor niet in ons spel. We zullen echt in de spiegel moeten kijken.”

In de blessuretijd van de tweede helft kreeg keeper Geert Verhoeven een rode kaart, nadat hij hands maakte buiten het strafschopgebied.

Buren-Maliskamp 1-2 (0-2) 26. Kilian van Schijndel, 1-0 40. Ron van Boxtel, 2-0 83. 1-2

Na de twee doelpunten voor rust werd het zomeravondvoetbal voor Maliskamp. ,,Verschrikkelijk”, zo vond coach Willem van den Berg de tweede helft. ,,Natuurlijk zijn we blij met de drie punten, maar het spel in de tweede helft was niet goed. Ik denk dat de scheidsrechter de beste van het veld was dus dat zegt genoeg.