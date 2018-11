Clubheld Nico Geurts (DAW): ‘Stralende kinderen en toeschouwers zijn het mooiste compliment’

Thuis vinden ze het geen probleem dat hij zo vaak bij DAW te vinden is. ,,Vroeger werkte ik in de horeca en maakte ik weken van 70 uur", legt Geurts uit. ,,Toen was ik nooit thuis en nu wel. Ik kan overdag het een en ander doen als andere mensen werken. Het is ook leuk om te doen, anders had ik het niet volgehouden. Als op zaterdag alle kinderen hun wedstrijd hebben kunnen spelen met een scheidsrechter en ouders en opa's en oma's met een goed gevoel weer weggaan, dan ben ik tevreden. Het is fijn om te zien dat mensen plezier hebben. Daar doe je het voor, voor de mensen en de club. Zelf hoef ik niet zo nodig om de voorgrond. Al is een schouderklopje op zijn tijd wel fijn. Ik ben in 2013 gekozen tot clubman van DAW en nu zo'n nominatie, daar spreekt waardering uit. Al blijft het mooiste compliment de stralende kinderen en toeschouwers."