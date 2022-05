Coach Beerse Boys ziet hele slechte wedstrijd: ‘KNVB zou regeling moeten treffen dat er dan geen punten worden uitgedeeld’

Tweede klasse HVoetballend was het erbarmelijk, vonden de trainers van Hilvaria en Beerse Boys. De thuisploeg won uiteindelijk door een opvallend doelpunt. Almer van Dooren is eigenlijk speler van het tweede elftal van Hilvaria, maar mocht nu zijn opwachting maken in het eerste. En dat was voor het eerst, hij wist zijn debuut uiteindelijk te bekronen met de winnende.

Hilvaria – Beerse Boys 1-0 (0-0). 90+3. Almer van Dooren 1-0.

,,Dit was echt een heel erg slechte wedstrijd. De KNVB zou een regeling moeten invoeren dat voor zulk spel geen enkele ploegen punten zou moeten krijgen”, zei Beerse Boys-trainer Hans Staps. ,,Dit leek meer op het niveau van de Brabantse bond dan op tweedeklassevoetbal.”

Dat kon Hilvaria-coach Koen van der Heijden beamen. ,,Het was inderdaad een slechte wedstrijd. Ik weet dat we allebei beter kunnen.” Hij vond dat Hilvaria wel de betere partij was, wat Staps erkende. ,,Als er dan een ploeg aanspraak maakte op de overwinning dan was het Hilvaria.”

De thuisploeg raakte twee keer de paal en een keer de lat. Maar in de blessuretijd was het alsnog raak via Almer van Doren, doorgaans spelend in het tweede. Zijn winnende doelpunt zorgde voor ontlading in het Hilvarenbeekse kamp. ,,Mooi voor hem. Het is volgens mij ook zijn eerste wedstrijd in het eerste”, aldus Van der Heijden. Hilvaria zette zo een grote stap richting lijfsbehoud, met elf punten voorsprong op de nacompetititieplek van Braakhuizen en nog vier duels te spelen.

Voor hekkensluiter Beerse Boys is de situatie penibel. ,,Er zijn nog twaalf punten te verdienen. De jongens werken er hard voor. Het zou treurig zijn als we degraderen, maar daarmee vergaat de wereld niet.”

Oirschot Vooruit – Braakhuizen 2-0 (1-0). 15. Joris Swaanen 1-0, 65. Bram van Straten 2-0.

,,Ik heb medelijden met Braakhuizen. Dit was echt een foutenfestival en de minst slechte heeft gewonnen”, zei Oirschot-coach Roland Schuermans. Niet dat hij vond dat Braakhuizen verdiende te winnen. Maar, zei hij: ,,Het had echt 9-7, 10-3 of 8-5 kunnen zijn.”

Joris Swaanen scoorde uit een vrije trap, waarna Bram van Straten in de tweede helft de voorsprong verdubbelde. Braakhuizen bleef geloven in een goede afloop, maar scoorde niet bij A-junior die de geblesseerde eerste doelman verving. ,,Al was het met kunst-en-vliegwerk”, aldus Schuermans. Braakhuizen eindigde het duel wel met tien man. ,,Willen we nog wat in deze competitie, dan zal het beter moeten. Als we zondag zo spelen tegen Mierlo-Hout neem ik mijn telraam mee.” Oirschot klom naar de derde plek, die vermoedelijk recht geeft op de nacompetitie.