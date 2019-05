Coach van Tilburgse Sarto verliest zelf en baalt van Willem II: ‘Het is een vreselijke zondag’

Zondag 2E Voor Sart-trainer Werner Cools was het een zondag om snel te vergeten. Zijn Tilburgse formatie verloor van Uno Animo en in Rotterdam ging een ander Tilburgs team onderuit tegen Ajax.

Sarto – Uno Animo 0-3 (0-1). 4. Danny Kuijpers 0-1, 60. Bodie Scholten 0-2, 80. Rico Pires Leocadio 0-3.

Moment van de wedstrijd volgens Sarto-coach Werner Cools: het resultaat en het spel van Sarto, in negatieve zin. ,,Ik ben zeer teleurgesteld. Normaal staan we er als het moet, dat is tegen Uno Animo niet gebeurd. Dit valt mij erg tegen.”

Moment van de wedstrijd volgens de geschorste Rick van Loon: de mentaliteit van Uno Animo ,,Ik had echt het gevoel dat de jongens bewust waren van het belang van deze wedstrijd. Je kunt het vooraf wel aangeven, maar je moet het ook uitvoeren. Dat hebben ze negentig minuten lang gedaan.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Cools: de verschrikkelijke sportzondag van Cools. ,,Ik had gehoopt dat de bekerfinale een pleister op de wonde zou zijn. Maar het is een verschrikkelijke zondag, met vooral Sarto dat mij is tegengevallen.”

Bijzonderheid volgens Rick van Loon: de hoeveelheid kansen die Uno Animo nodig had om tot scoren te komen. ,,We hebben enorm veel mogelijkheden nodig om het duel definitief in het slot te gooien. Zonde, want we kregen zoveel ruimte. Een 0-5 eindstand was niet raar geweest.”