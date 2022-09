Collectief WNC laat zich meteen gelden in de vierde divisie: ‘Dit nemen ze ons niet meer af’

De Nederlandstalige muziek schalt even na half vijf uit de kleedkamer van WNC en er wordt enthousiast meegezongen. Dat tafereel verraadt meteen dat de promovendus uit Waardenburg zojuist een goed resultaat heeft gehaald. Nadat de eerste wedstrijd bij GOES afgelopen week al in een verdienstelijk 3-3-gelijkspel eindigde, gaf WNC zaterdagmiddag voor eigen publiek opnieuw zijn visitekaartje af in de vierde divisie. Het ambitieuze Capelle, dat aantrad met onder meer oud-profs Sander Fischer en Dennis van der Heijden, werd met 1-0 verslagen.

Vlak na afloop van het eerste thuisduel genieten Kay van den Boogaard en Jamil Kools nog na van de zojuist geleverde prestatie. Laatstgenoemde keepte een puike wedstrijd en onderscheidde zich met een aantal geweldige reflexen. Maar ook in de coaching en het neerzetten van de organisatie was Kools een belangrijke factor. ,,Met vier uit twee zijn we uiteraard lekker aan dit seizoen begonnen. Dat nemen ze ons niet meer af”, stelt de WNC-goalie.

Het was aan Kools te danken dat Capelle gistermiddag niet op een vroege voorsprong kwam. WNC werd direct in de verdedigende stellingen gedrukt en richtte zich vooral op enkele snelle uitbraken via de vleugels, waar onder meer Van den Boogaard geposteerd staat. ,,In de eerste klasse waren wij vaak de ploeg die het spel moest maken. Nu kunnen we wat meer achterover leunen en vanuit een solide organisatie spelen”, vertelt de rechtsbuiten.

Die nieuwe spelopvatting van WNC houdt onder meer in dat Van den Boogaard meer vuil werk moet opknappen, terwijl hij zijn acties soms al vanaf eigen helft moet inzetten. ,,Hoort erbij en is helemaal niet erg”, oordeelt de Bosschenaar direct.

Buitenkansje

Na rust had Van den Boogaard na een snelle counter de openingstreffer op zijn schoen. Zijn poging was onderweg naar de verre hoek, maar kon nog net gepareerd worden door Capelle-doelman Marc van Splunter. Even later kon er wel gejuicht worden. Na een voorzet van de onvermoeibare Nehemia Sanaky volgde een oliedomme handsbal bij de bezoekers, waarna de bal op de stip werd gelegd. Mirel Ibrahimovic bleef vervolgens ijzig koel en benutte het buitenkansje feilloos.

In de slotfase werden er de nodige ballen in de zestien meter van WNC gepompt en zat de druk er goed op. Zo raakten de gasten onder meer de paal en moest Kools andermaal reddend optreden. Uiteindelijk hielden de doelman en zijn ploeggenoten stand. ,,Stel dat we qua resultaten wat minder waren begonnen, dan was er nog niks aan de hand. Ik zie namelijk wat voor niveau er op de trainingen wordt gehaald. Dit team zit gewoon goed in elkaar”, aldus Kools, die wordt aangevuld door Van den Boogaard: ,,Iedereen blijft na de wedstrijd in de kantine hangen, dus dat zegt ook wel iets. Als de sfeer in een groep goed is, komen de resultaten vanzelf.”

WNC - Capelle 1-0 (0-0). 68. Ibrahimovic 1-0 (pen.).

WNC: Kools; Van Gestel, Rahmani (32. Van Kranenburg), Soepnel (51. Van Doremalen), Keric; Sanaky, Van Gessel, Dibbets; Van den Boogaard (73. Ouaddouh), Ibrahimovic (73. Uitman), Emanuels (73. Allaoui).