Commotie na rode kaart bij Emplina-Erp, Helvoirt pakt periodetitel

AMATEURVOETBAL Overzicht | SDO wint verhitte burenruzie van HMVV, TOP ondanks winst geen periodekam­pi­oen

20:06 In verschillende klassen werd zondagmiddag gestreden om de periodetitel. Ook stondt in de derde divisie de streekderby tussen OJC Rosmalen en Blauw Geel’38 op het programma. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.