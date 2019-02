Complete voorhoede ontbreekt bij nederlaag Haaften

RFC - Haaften 4-1 (1-0) 18. 1-0, 46. 2-0, 65. 3-0, 80. Tomek Kilian 3-1, 88. 4-1.

Moment van de wedstrijd: Het maken van de opstelling. ,,Ik miste mijn complete voorhoede”, zei Haaften-trainer Adrie van Steijn. ,,Dat is heel lastig om die puzzel op te lossen. Dat zag je ook terug in de wedstrijd, want we werden maar amper gevaarlijk.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De doelpunten van RFC. ,,Het waren allemaal cadeautjes”, vond Van Steijn. “Daar wist hun spits wel raad mee.”

SC Everstein - NEO’25 4-1 (3-1) 10. Julian Vos 0-1, 25. 1-1, 30. 2-1, 40. 3-1, 90. 4-1. Rood: 65e minuut Ruud van Dongen van NERO’25 (twee keer geel) en in de 90e minuut Peter van Beek van NEO’25.

Moment van de wedstrijd: De rode kaart van Peter van Beek. ,,Op dat moment vielen we volle bak aan, hing een tweede doelpunt in de lucht”, zegt NEO-trainer Stefan Brok. ,,Dat dan net je meest ervaren man eraf wordt gestuurd, is de nekslag.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Tegen ploegen die hoger geklasseerd staan, geven we niet thuis. Krijgen we ook te veel doelpunten tegen”, aldus Brok.

SSC’55 - Sparta’30 3-1 (2-0) 19. Frank ter Schiphorst 1-0, 24. Frank ter Schiphorst 2-0, 85. Anrico Visser 2-1, 89. Frank ter Schiphorst 3-1.

Moment van de wedstrijd: Het derde doelpunt van Frank ter Schiphorst. ,,Ik kan me niet herinneren dat ik een hattrick heb gescoord in een competitiewedstrijd”, zei Ter Schiphorst, ,,alleen in een vriendschappelijk potje is me dat gelukt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Tot drie keer toe keurde de scheidsrechter een doelpunt af na een vlagsignaal van zijn assistent vanwege buitenspel. Drie keer was dat heel discutabel.

BLC – SV Capelle 1-2 (0-1) 24. Serhan Eyupoglu 0-1, 60. Justin van Ark 0-2, 66. Johan van Eerhart 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben twee gezichten laten zien”, vond Capelle-trainer Antoin van Pelt. ,,Voor de rust heer en meester, kregen we veel kansen. Erna kwamen we niet meer in het stuk voor. Mooi is dat we alsnog op wilskracht de punten binnen hebben geharkt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: SV Capelle gaat sowieso de nacompetitie in, want het pakte de tweede periode.

Asperen - GDC 1-3 (0-0) 1-0. Menno Schouten 1-1, Michiel de Ruiter 1-2, Menno Schouten 1-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Voor de rust kregen we vijf mooie kansen, we deden er niks mee”, zag GDC-trainer Edin Curic. ,,Erna kwamen we door een heel ongelukkig doelpunt op een achterstand, maar we hebben ons uitstekend terug geknokt. Soms met goed voetbal. Ik ben trots op de jongens.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Uit de laatste drie wedstrijden haalde GDC negen punten.

HSSC’61 - Sleeuwijk 5-1 (3-1) 21. Bas Scheenhart 1-0, 26. Bas Scheenhart 2-0, 34. Bas Scheenhart 3-0, 45. Pasqualle Verwoerdt 3-1, 55. Lucas van Dam 4-1, 71. Bas Scheenhart 5-1.

Moment van de wedstrijd: De uitslagen na afloop. SC Everstein en SV Capelle wonnen, daardoor kruipt de concurrentie een stuk dichter naar lijstaanvoerder Sleeuwijk toe.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bas Scheenhart had slechts dertien minuten nodig om een onvervalste hattrick te scoren.

Vuren - GVV’63 0-2 (0-0) 52. Sjoerd Kolkman 0-1, 90+10. Mous Ahmadza 0-2.

Moment van de wedstrijd: Het tweede doelpunt. ,,Mous pikte de bal op zijn eigen zestien op en stak in zijn eentje het hele veld over. Een geweldig doelpunt”, vond GVV-trainer Denny van Geffen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het veld was zó slecht, normaal voetballen was echt niet mogelijk”, vond Van Geffen. ,,En dat hadden we beter door dan Vuren.”