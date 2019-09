Contractverlenging voor Nulandia-trainer Van Delft nog vóór het seizoen begint

Royston Drenthe debuteert met assist bij winnend Kozakken Boys

7 september Royston Drenthe maakte in de tweede helft zijn debuut voor Kozakken Boys. Met een assist stelde hij Kay Tejan in staat om het duel te beslissen. Kozakken Boys was in de tweede divisie uiteindelijk met 4-2 te sterk voor Spakenburg.