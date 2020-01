Cools gaat langer door bij VOAB

Trainerscarrousel Hadouir gaat voor vierde successei­zoen bij CHC

16 januari Fatah Hadouir gaat ook volgend seizoen in als hoofdcoach van CHC. De Bosschenaar doet het goed bij de Bossche vereniging. Zo werd Hadouir met CHC al tweede en eerste. Momenteel staat de ploeg ook bovenaan in de derde klasse C.