Cools speelt gelijk op oude nest: ‘Sta hier met een dubbel gevoel’

Een terechte uitslag, vonden beide trainers. Door dit resultaat, en de 1-0 zege van concurrent Cluzona op Uno Animo, liep de thuisploeg de periodetitel mis. ,,Balen dat het op doelsaldo niet is gelukt”, aldus Sarto-coach Max Raeven. ,,We hadden het in eigen hand en hebben er alles aan gedaan. We moesten risico nemen en zelf scoren, dat is helaas niet gelukt. Al met al wel een terechte uitslag.” Raeven kreeg hierin bijval van zijn collega Werner Cools. ,,Ik vond dat VOAB in de laatste fase de overhand had. Wellicht konden we de wedstrijd toen naar ons toetrekken, maar al met al verdiende dit duel geen winnaar”, aldus VOAB-coach Cools.