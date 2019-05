Cools zwaait na tien jaar Sarto af: ‘De liefde is wederzijds’

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Cools: de huldiging na tien jaar Sarto. ,,Ongeacht hoe het af zal lopen, krijg ik een waardig afscheid. De liefde is ook wederzijds. Ik ben een echte Sarto-man geworden. Het is een speciale dag. Jammer dat we ons nog niet direct hebben veilig gespeeld. Dan volgende week maar.”

Moment van de wedstrijd volgens VOAB-trainer Gerard van Gils: de volledige controle die VOAB heeft tijdens het duel. ,,Tegen een van de betere ploegen van de competitie acteren de jongens echt fantastisch. We zijn geen enkel moment in de problemen geweest en spelen erg goed. We winnen dan ook dik en dik verdiend.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Raeven: de negatieve metamorfose. ,,We hebben volledige controle over de wedstrijd, in alle facetten. Op kwaliteit moeten we het recht kunnen zetten in de tweede helft, maar het tegenovergestelde was waar. Dat moet echt anders in de nacompetitie.”