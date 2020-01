Cor Prein voor zevende seizoen trainer van WNC

Het bestuur van de club uit Waardenburg spreekt op de website van een goed en gelukkig huwelijk. ,,Cor Prein is met zijn vakmanschap en zijn beleving voor voetbal een belangrijke schakel in het succes van WNC en kan de spelers van de nodige impulsen voorzien. Daarnaast is hij een sociaal voelend mens die door zijn wijze van werken, trainen en coachen van iedereen het vertrouwen geniet." WNC neemt momenteel in de eerste klasse C de achtste plaats in.