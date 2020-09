Corona dwarsboomt competitiestart van Heusdense voetbalclubs

Zowel Kuijk als RKDVC keek reikhalzend uit naar de competitie. Een halfjaar geen competitiewedstrijd meer gespeeld, en ook nog eens starten met een derby. Zondagmiddag om halfdrie stonden er geen 22 voetballers binnen de kalklijnen: corona had dus roet in het eten gegooid. Een speler van Nieuwkuijk was positief getest. Aangezien hij intensief contact heeft gehad met zijn ploeggenoten, kregen zij van de GGD het advies om voor bepaalde tijd in quarantaine te gaan. Daardoor was Nieuwkuijk, zo stelde het bestuur, niet meer in staat een representatief elftal op te stellen.