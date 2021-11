Coronabesmetting of niet, OJC wil hoe dan ook doorspelen: ‘Je houdt het toch niet tegen’

Waar een aantal voorzitters van clubs uit de zondag hoofdklasse B ervoor pleiten om de komende drie weken niet te voetballen, denkt OJC-voorzitter Piet van der Plas daar anders over. ,,Als je de boel nu weer stil gaat leggen, dan ga je er in feite dus vanuit dat er over drie weken weer gewoon gespeeld kan worden. Ik ben van nature vrij optimistisch ingesteld, maar de kans dat de huidige maatregelen niet worden verlengd lijkt me vrij klein.”

In zijn argumentatie om gewoon door te blijven spelen kijkt Van der Plas ook naar de afgelopen twee seizoenen. ,,Je wil toch niet voor een derde keer de boel tussentijds onderbreken? Het gaat immers ook om de motivatie van iedereen die voetbalt. Zo wordt het er niet bepaald leuker op natuurlijk.”

Doorspelen mét corona

Diezelfde mening deelt OJC-coach Willem Leushuis. Daarnaast vindt de ervaren oefenmeester dat wanneer zijn spelers positief zouden testen op corona en geen klachten ervaren, ze gewoon in actie kunnen komen. ,,87% van de bevolking is gevaccineerd en er lopen intussen al genoeg mensen met antistoffen rond. Waar hebben we het over? Driekwart van onze selectie heeft afgelopen week de elfde van de elfde gevierd in Den Bosch en voor zover ik weet heeft er nu niemand corona.”

Om toch in het ritme te blijven speelde OJC de voorbije weken op dinsdagavond een oefenwedstrijd. Leushuis: ,,Als je voetbalt dan is het spelen van wedstrijden hetgeen er het meest toe doet.” Het is voor Leushuis en zijn spelers dus te hopen dat de komende competitieduels gewoon door kunnen gaan. ,,Aan ons zal het in ieder geval niet liggen. Coronabesmettingen hou je in mijn ogen toch niet tegen, dus laten we vooral doorgaan”, zo steekt de OJC-coach zijn mening opnieuw niet onder stoelen of banken.

Piet van der Plas rekent er in ieder geval op dat er de komende dagen nog wat mailverkeer volgt met een aantal voorzitters. ,,Kleinere clubs zullen meer last hebben van de situatie dan OJC.”