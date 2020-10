‘Cube’ Van Hattum scoort tweemaal namens Helvoirt: ‘Bijnaam komt door vierkant hoofd’

SVSSS – Helvoirt 2-3 (0-0). 14. Stefan Dekkers 1-0, 15. Menno van Hattum, 50. Menno van Hattum 2-1, 65. Stefan Dekkers 2-2, 85. Rico de Laat 3-2.

,,Winnen van de koploper, beter kan niet”, vertelt Helvoirt-aanvoerder Nick van der Bruggen. Die zag ‘cube’, oftewel Menno van Hattum twee doelpunten maken. ,,Ik kreeg die bijnaam omdat de hele familie een beetje een vierkant hoofd heeft. Ik kan daar wel om lachen”, vertelt Van Hattum. Die is zelf heel blij. ,,SVSSS – Helvoirt is altijd een leuke derby. Het ging gelijk op. Het is mooi dat Rico de Laat mijn doelpunten waarde geeft. Het is een verdiende overwinning. Op voorhand had ik niet echt verwachtingen. Vorig jaar verloren we uit met 3-0 en dat wilden we recht zetten.”

Een zure nederlaag voor SVSSS, de eerste dit seizoen. ,,We waren te onrustig aan de bal en onze organisatie stond vaak niet goed”, zei SVSSS-coach Cemal Yilmaz over de onnodige zeperd. ,,Dit had niet gehoeven.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was de invalbeurt van rechtsback Jan Toorians. ,,Negentien jaar oud en fantastisch gespeeld”, zei Yilmaz enigszins trots.

Olympia’18 - Venhorst 6-1 (4-1). 1. 1-0, 6. Thijs van Sleeuwen 1-1, 15. 2-1, 25. 3-1, 40. 4-1, 55. 5-1, 70. 6-1.

,,Het was ronduit slecht”, luidde de conclusie van Venhorst-coach Joost Janssen. ,,Tom van den Boogaard, Teun van der Putten, Mark van Sleeuwen, Rens van Sleeuwen, dat zijn al gauw honderden wedstrijden die je dan mist.” Desondanks verwijt Janssen zijn ploeg niets. ,,Ze hebben ontzettend hard gewerkt, maar helaas was dat vandaag dus niet genoeg.”

Real Lunet - Volkel 1-1 (1-0). 30. Guillermo le Couvreur 1-0, 47. Justin Damen 1-1.

,,We hebben een goeie pot op de mat gelegd”, aldus Volkel-coach Michiel Jans. ,,Vorige week was ik kritisch op de duels, maar nu hebben de jongens voor iedere meter gestreden. Ik ben blij dat we een punt hebben gepakt tegen een sterke ploeg als Lunet.” Toch hoopte Jans op meer. ,,We kregen in de absolute slotfase nog twee wereldkansen, maar die werden goed gered door hun keeper. Anders waren het drie punten voor ons geweest.”

,,Zij schoten de eerste helft nul keer op doel”, vertelt Real Lunet-trainer Glenn Simon. ,,We speelden heel er goed maar benutten de kansen niet.” Simon zag O23-speler Daniël Kengawe goed invallen. ,,Die onder 23 competitie is een geweldig initiatief. Het geeft clubs veel meer mogelijkheden. Wij hebben hier wekelijks profijt van. Onze talenten hebben nu de kans om elke week op hoog niveau 90 minuten te spelen.”

Emplina – Vianen Vooruit 2-0 (0-0). 17. Thijs Engelbart 1-0, 85. Teun de Bresser 2-0.

Emplina-trainer William van Overbeek vond zijn ploeg de eerste 35 minuten heel erg goed. Hij zag dat A-junior Teun de Bresser wederom goud waard was. ,,Dat is wel heel knap. Het is heel leuk om met jeugdspelers te werken. Er zit echt een heel goede drive op bij die spelers. Onze teammanager Ton Schreuder is zijn trainer bij de JO19-1. Hij vraagt weleens gekscherend of hij niet iets extra’s verdient omdat zijn pupil zo goed speelt.”

EVVC – Volharding 1-0 (1-2). 20. Falco van de Rijt 1-0, 50. 1-1, 60. 1-2.

EVVC-trainer Antwan van Rijn baalt van de nederlaag. ,,Na een kwartier in de eerst helft kregen zij een rode kaart dus we speelden half uur met een man meer. Het was een behoorlijke overtreding op Pim van der Doelen. Helaas konden we de man meer situatie niet benutten.”

Prinses Irene - Heeswijk 2-2 (0-1). 45. Max Sluiter 0-1 (P), 60. Max Sluiter 0-2, 82. Aron van Rijp 1-2 (P), 90. Tom Berendsen 2-2. Bijz: Heeswijk-keeper Sebastiaan de Schouw houdt penalty.

,,Het was een gelijk opgaande wedstrijd waarin wij twee keer scoren en er tot de 82ste minuut niets gebeurt. Daarna geven we het opnieuw in de slotfase weg”, aldus Heeswijk-aanvoerder Tom Sleddens. ,,We komen de laatste tijd erg onvolwassen over, en dat moet er nu uit.” Prinses Irene-trainer Erik Meulendijk: ,,We hadden eigenlijk zelf op voorsprong moeten komen, maar komen steeds verder achter. Uiteindelijk mogen we niet klagen, want we hebben een 0-2-achterstand omgezet naar een punt.”

