Daan Schreuders schiet Nivo Sparta met vier treffers naar zege, wedstrijden tijdelijk gestaakt door noodweer

ZATERDAG 2FDaan Schreuders had met vier treffers een belangrijk aandeel in de ruime zege van Nivo Sparta. Na twintig seconden wist hij het net al te vinden. Uiteindelijk won zijn team met 6-0 van Drechtstreek.

Nivo Sparta – Drechtstreek 6-0 (4-0). 1. Daan Schreuders 1-0, 25. Frenk Schaap 2-0, 35. Daan Schreuders 3-0, 40. Daan Schreuders 4-0, 60. Daan Schreuders 5-0, 70. Willem Looijen 6-0.

Moment van de wedstrijd: Binnen twintig seconden was het al raak. ,,Daarna was het een kat- en muisspel”, vond Nivo-trainer Theo de Boon. ,,Voor mij is het onbegrijpelijk dat Roda Boys met 1-5 van deze ploeg heeft verloren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de 80ste minuut maakte de scheidsrechter al een einde aan het duel vanwege noodweer. ,,In overleg met ons en Drechtstreek, het duel was toch al gespeeld”, zei De Boon.

Roda Boys/Bommelerwaard - NOAD’32 1-1 (0-1). 35. Soufiane Bakkali 0-1, 65. Tom Diender 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,NOAD’32 is eenmaal gevaarlijk geweest, meteen was het raak”, zag Roda-trainer Frank Brands. ,,Zelf hebben we na de rust legio kansen gekregen, maar de bal viel veel te weinig tussen de palen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vanwege het noodweer werd de wedstrijd even stilgelegd.

Papendrecht - Altena 2-0 (0-0). 50. 1-0, 65. Justin Beemsterboer 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hadden gehoopt dat het slechte weer en de wind in ons voordeel zou zijn tegen een technisch beter voetballende ploeg, maar dat is er niet uitgekomen”, constateerde Altena-aanvoerder Julian Geelhoedt.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de 60ste minuut werd de wedstrijd een kwartier stilgelegd vanwege de storm.

Wilhelmina’26 – Woudrichem 3-2 (2-1). 18. Dillis de Vries 0-1, 20. Christiaan van de Velden 1-1, 28. Samuel Hartgers 2-1, 73. Fabio de Lang 3-1, 77. Danny Schaap 3-2. Rode kaart: 90+3. Jamy Goemaat (Woudrichem, twee keer geel), 90+3. Wilty Schaap (Woudrichem, twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: De wind had een enorme invloed op het spel. Daardoor kon Christiaan van de Velden rechtstreeks uit een hoekschop scoren. Corné Nijhof van Woudrichem lukte dat bijna, hij raakte de lat.