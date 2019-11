Danny Schaap schiet Woudrichem naar periodetitel, Wilhelmina'26 klopt Sleeuwijk in doelpuntencircus

zaterdag 2FDat Woudrichem de periodetitel pakte, was volledig te danken aan Danny Schaap. Nadat Nils Loef met een prachtig schot de score in het het kwaliteitsarm duel tussen Woudrichem en Roda Boys/Bommelerwaard had geopend, scoorde Schaap met een dito treffer de gelijkmaker. Schaap slalomde op de rechterflank langs twee verdedigers, prikte de bal in de kruising.

Woudrichem – Roda Boys/Bommelerwaard 1-1 (0-0) 54. Nils Loef 0-1, 81. Danny Schaap 1-1.

Danny Schaap is aan een heel goed seizoen bezig bij Woudrichem. “Ik heb er al zeven inliggen. Dat is veel voor speler die niet in de voorhoede staat. Zaten wel vier pingels bij.” Schaap blijft nuchter ondanks de periodetitel. “We moeten niet boven onze pet gaan leven, denken dat we in de eerste klasse iets te zoeken hebben.”

Sleeuwijk – Wilhelmina’26 3-4 (2-2) 8. Frans van den Steenhoven 1-0, 13. Robert Bouman 1-1, 17. Frans van den Steenhoven 2-1, 44. Samuel Hartgers 2-2, 66. Petar Micic 3-2, 68. Samuel Hartgers 3-3, 86. Christiaan van der Velden 3-4. Rood: 88. Jessy de Jong (Wilhelmina’26).

Een te doelpuntrijke wedstrijd, oordeelde Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. “De 3-3, een doelpunt van Samuel Hartgers, had nooit mogen worden toegekend, hij stond buitenspel. Dat gaven de spelers van Wilhelmina’26 na afloop ook ruiterlijk toe. Doodzonde, want we hadden wel degelijk een puntje verdiend.”

“We hebben veel veerkracht getoond”, vond Wilhelmina'26-trainer Marcel van Helmond. “Tegelijkertijd zag ik ook een ploeg die met weinig vertrouwen voetbalde. Ja, dat heeft alles te maken met slechte prestaties van de afgelopen weken. Maar dat we het potje er toch nog uitslepen, verdient een groot compliment.”

VVGZ – Altena 1-0 (1-0) 14. Koen Kuipers 1-0.

VVGZ had nog een kans om de eerste periode in te palmen. Bij een nederlaag van Woudrichem in de thuiswedstrijd tegen Roda Boys/Bommelerwaard zou een overwinning volstaan, bij een remise moest de ploeg uit Zwijndrecht drie keer scoren. Dat lukte echter alleen Koen Kuipers, die na een aardige actie de bal voorbij doelman Bram de Groot knalde. Pal daarop leek de thuisclub op 2-0 te komen, maar werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Vlak na de hervatting voorkwam De Groot met een knappe redding dat Altena nog meer averij opliep. Eén grote kans kregen de Nieuwendijkers, de bal werd echter van de doellijn getrapt.