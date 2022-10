Dapper Dongen houdt het net niet vol: geen bekerstunt tegen VVV-Venlo

In Dongen mocht de rampzalige competitiestart (elf nederlagen in elf duels) even vergeten worden. In de KNVB Beker kwam VVV Venlo namelijk op bezoek. In Dongen weten ze na de winst op SteDoCo dat iedere bekerwedstrijd op zich staat en de ploeg mocht laten zien wat het waard was tegen de club uit de eerste divisie.