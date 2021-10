Dapper OSS’20 laat FC Twente behoorlijk zweten, maar verliest wel van de eredivisionist

Spelen in het ‘echte’ KNVB-bekertoernooi was niet meer nieuw voor OSS ’20. Dat deed de ploeg twee seizoenen geleden al in eigen huis tegen TOP Oss. De stadsgenoot won toen de derby met 1-2. Maar toch was deze avond in het Frans Heesen Stadion minstens zo memorabel voor de derdedivisionst. Want de krachtmeting met het grote FC Twente, die ook nog eens live werd uitgezonden op ESPN, was natuurlijk een nieuw hoogtepunt in de clubgeschiedenis van OSS ’20.