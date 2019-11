'Dat grut vliegt alle kanten op'

Zondag 5D SVSOS verliest derby en stuk gras: middenstip midden in de nacht gestolen

3 november Voetbalhumor bestaat net zolang als het amateurvoetbal. Een klassieke maar nog steeds succesvolle grap is het stelen van de middenstip. Bij SVSOS was het dit weekend weer raak. In aanloop naar de derby tegen EDN’56 verdween in het holst van de nacht de middenstip van het hoofdveld.