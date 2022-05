DAW-coach wil niet spelen vanwege ganzenpoep op het veld bij CHC en verliest uiteindelijk kansloos

Tweede klasse FEr zitten bij CHC wel eens ganzen op het veld en die poepen daar wel eens. De coach van DAW was daar niet blij mee en opperde om de wedstrijd niet door te laten gaan. De scheidsrechter besloot echter anders. CHC scoorde twee keer voor en twee keer naar rust, maar had een hoop meer doelpunten kunnen maken volgens de trainer.

CHC - DAW 4-0 (2-0). 10. Mouad Hassan 1-0, 37. Mounir Hadouir 2-0, 80. Wesley Meeuwsen 3-0, 82. Younes Hadouir 4-0.

CHC blijft zijn goede vorm vertalen in het winnen van wedstrijden. Tegen DAW boekte de ploeg van Fatah Hadouir zijn vijfde overwinning uit zijn laatste zes duels. ,,Vooraf kwam de coach van DAW naar me toe om zijn beklag te doen over het veld. Er zitten weleens ganzen op het veld als er niet wordt gevoetbald, dus op het veld lag her en der wat ganzenpoep. Dat vond die beste man een schande en hij opperde zelfs om helemaal niet te spelen. Gelukkig dacht de scheidsrechter daar anders over en konden we gewoon voetballen. Uiteindelijk had het wel 10-0 kunnen zijn. We waren heer en meester”, sprak Hadouir.

SVSSS - Emplina 1-0 (0-0). 56. 1-0

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen: ,,Ondanks alle afwezigen hebben we echt een goede wedstrijd op de mat gelegd. Aan de bal wisten we steeds de vrije man te vinden, maar grote kansen kwamen daar niet uit voort. In verdedigend opzicht hebben we het goed gedaan en met het mes tussen de tanden gespeeld. Op slag van rust kost een moment van laconiek uitverdedigen ons de wedstrijd.”

Volkel - Helvoirt 1-1 (1-0). 12. 1-0, 86. Koen van Asseldonk 1-1.

Helvoirt pakte in en tegen Volkel op karakter een punt. ,,Het was een vrij rommelige wedstrijd en van onze kant was het voetbal niet bepaald best. Gelukkig houden we nog een punt over. Nog drie of vier punten erbij en dan zijn we definitief veilig”, constateerde Helvoirt-coach Henk van Hattum.

Real Lunet - Vianen Vooruit 1-1 (1-0). 23. Enes Sonay 1-0 (pen.), 83. 1-1. Bijz.: speler Vianen Vooruit mist pen. in 34e minuut.

Bij Real Lunet deed een opvallende naam mee: Justin Tahapary. De oud-prof besloot ruim twee jaar geleden om ermee te stoppen, maar werd door zijn voormalig coach Glenn Simon bereid gevonden om Lunet het laatste gedeelte van het seizoen uit de brand te helpen. ,,Ik mis enorm veel spelers vanwege blessures, dus het meedoen van Justin was ontzettend prettig. Die jongen is nog steeds topfit en zette meteen de lijnen uit. Mede dankzij hem hebben we met 1-1 gelijkgespeeld”, aldus Simon.

EVVC - Heeswijk 2-2 (1-1). 24. Bart van Griensven 1-0, 42. 1-1, 72. René van Santvoort 2-1, 81. 2-2.

Volgens EVVC-verdediger Jorg van Schaijk was het 2-2 gelijkspel tegen Heeswijk terecht. ,,Het was een stevige pot voetbal. Af en toe ging het er fel op.” Van Schaijk zag dat Bart van Griensven de score opende met een knal vanaf een meter of dertig. ,,De keeper van Heeswijk werd onder druk gezet en schoot de bal bij Bart in zijn voeten. Die haalde van grote afstand vervolgens doeltreffend uit. Ook was het mooi dat René van Santvoort scoorde. Die was bewust lager gaan voetballen, maar wilde het eerste toch uit de brand helpen omdat er zoveel blessures zijn.”