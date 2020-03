DAW dankt carnaval extra na ruime overwinning tegen Prinses Irene

Zondag 2HMenig Schaijkse voetballer genoot van de carnaval, maar ook nagenieten kan lekker zijn. Dat zal na zondag al helemaal zo zijn, want streekgenoot Prinses Irene werd met klinkende cijfers naar huis gestuurd: 0-4. Carnaval bleek in Schaijk het toverwoord voor het groepsgevoel.

Prinses Irene – DAW 0-4 (0-2). 3. Noah van Deijne 0-1, 32. Noah van Deijne 0-2, 83. Bart Vos 0-3, 86. Max Ruijters 0-4

In de strijd om lijfsbehoud in de 2e klasse H boekte DAW een belangrijke overwinning op streekgenoot Prinses Irene. Al na drie minuten spelen lag de bal in het netje via Noah van Deijne.

Een halfuur later maakte hij zijn tweede treffer van de middag. Na de rust kwam de Nistelrodense formatie sterk uit de kleedkamer. Het kreeg een aantal kansen, maar het resulteerde niet in doelpunten. Naarmate de wedstrijd vorderde nam Prinses Irene meer risico. DAW profiteerde daarvan door de ruimtes te benutten. Een paar minuten voor tijd beslisten Bart Vos en Max Ruijters het duel.

De carnaval van vorige week zorgde ervoor dat de sfeer bij DAW voorafgaand al erg goed was. ,,De ploeg is eigenlijk één grote vriendengroep. Met de carnaval zie je elkaar elke avond en dat is uiteraard goed voor het groepsgevoel. Ondanks dat ik de oudste ben, ga ik vaak als laatste naar huis”, zegt de DAW-doelman Rick van Aalst lachend. Door de overwinning klimt DAW over Prinses Irene heen en staat het nu achtste. Prinses Irene zakt naar positie tien.

Olympia’18 - Venhorst 2-0 (0-0). 60. Douwe Zwaan 1-0. 66. 2-0.

,,Het ging een uur goed, maar daarna ging het minder”, was de conclusie van Venhorst-coach Joost Janssen. ,,We hebben zestig minuten lang weerstand geboden tegen de koploper, maar twee momenten leverden twee tegendoelpunten op. Wij waren net iets te onrustig en misten de beheersing om onze kansen fatsoenlijk af te maken.”

Venhorst zag in de blessuretijd van de eerste helft Max van den Bosch uitvallen. ,,Op slag van rust kwam Max verkeerd terecht en blesseert daarbij zijn elleboog”, aldus Janssen. ,,Die zit nu in het ziekenhuis te wachten, waarschijnlijk naast alle andere amateurvoetballers die zich op een zondag hebben geblesseerd.”

Volharding - Berghem Sport 1-0 (0-0). 70. Mark Blenkers 1-0.

,,Het was een moeizame wedstrijd, precies waar we vooraf al bang voor waren”, concludeerde Berghem Sport-coach Willem van der Burgt. ,,Als je zo lang niet hebt gespeeld is dat te zien in je spel. We misten echt het ritme, maar dat misten zij ook. Van beide kanten was het een slechte wedstrijd.”