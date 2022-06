DAW kan seizoen geen extra glans geven met promotie, SC Kruisland duidelijk te sterk in finale nacompetitie

Promotie:

Niet DAW, maar Kruisland promoveert. En vierde dat onder luid getrommel en met veel gedans op het veld, getooid in een shirt met daarop het woord ‘vreemdelingenlegioen’ doorgestreept en ‘#Family!!’ achterop. Het contrast met de Schaijkse kleedkamer was groot. Stilte en gebogen koppies. ,,Het is zonde. Na die 0-1 blijf je in de wedstrijd en in de tweede helft begin je goed. Dan maken zij 0-2 en wordt het wel erg lastig. Ze pakken ons voorin, met hun individuele klasse’’, reageerde trainer Rob van der Ven. Hij voelde ergens ook al wel trots. ,,Op wat we hebben laten zien, alleen kan je dat morgen pas écht voelen.’’ En die trots voelden de supporters ook: zowel vanaf de tribune als terug in Schaijk, werd de selectie met applaus ontvangen. ,,Nu maar even rust, daar zijn we wel aan toe. Het zijn vrij intense weken geweest’’, zo besloot Van der Ven.