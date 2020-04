DAW-leider sluit na tien jaar af, maar het is nog geen afscheid

Hij klinkt monter. Ad van Dooren (65) voelt zich goed na twee weken nagenoeg plat te hebben gelegen met - vermoedelijk - corona. ,,Het was niet niks", vertelt de leider van de zondagtweedeklasser. ,,We hebben het niet getest, maar de dokter had sterke vermoedens." Zonder dat ellendige virus, dat de (sport)wereld al bijna twee maanden in zijn greep houdt, had Van Dooren nog elf keer het succesvolle trainersduo Joost Janssen/Hans Versteden ondersteund. Pas daarna zou het over zijn. ,,Dat had ik mijn vrouw beloofd", zegt Van Dooren lachend. ,,Ik werk zes dagen in de week en op zondag ben ik bezig met voetbal, dus na mijn 65ste verjaardag wilde ik graag meer tijd maken voor moeder de vrouw."