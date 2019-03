DAW wint en speelt wedstrijd uit met tien spelers na blessure van Janssen

DAW - Sportclub Irene 5-2 (2-0) 13. Corik Megens 1-0, 22. Bart Vos 2-0, 47. Bart Vos 3-0, 58. Siem van Merwijk 4-0, 67. Robbert Knipping 5-0, 79. 5-1, 82. 5-2 (P).

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de 80ste minuut raakte Roel Janssen geblesseerd terwijl DAW al drie wissels had ingezet. De Schaijkenaren speelden de wedstrijd uit met tien man.

Moment van de wedstrijd: De 2-0 van Bart Vos; een aanval uit het boekje. ,,Onze keeper Rick (van Aalst, red.) stuurde Corik Megens diep die de bal verlengde op spits Bart Vos die dodelijk uithaalde”, aldus DAW-trainer Rob van der Ven.

Berghem Sport - Erp 2-5 (0-2) 18. Ruud Delissen 0-1, 30. Luuk Barten 0-2, 48. Emiel van der Sanden 0-3, 61. Rob van Rijbroek 0-4, 64. Jacky van Deutekom 1-4, 75. Jacky van Deutekom 2-4, 85. Dieuwe van der Heijden 2-5. Rood: Stef van den Broek (2x geel)

Bijzonderheid van de wedstrijd: Beide doelpunten van Berghem Sport vielen uit corners. ,,Het werd nog even gevaarlijk, maar naast die standaardsituaties hebben we weinig weggegeven”, vond Erp-trainer Jurgen van Wanrooij.

Moment van de wedstrijd: De tweede gele kaart van Stef van den Broek. ,,Wij dachten dat het een - in onze ogen - te zware bestraffing was voor een overtreding, maar het was voor een opmerking richting de scheidsrechter”, stelde Berghem Sport-oefenmeester Willem van der Burgt.

Heeswijk - SSS’18 1-0 (0-0) 92. Danny Aarts 1-0

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het doelpunt van Danny Aarts beëindigde de ongeslagen reeks van SSS’18, die al sinds oktober aanhield.

Moment van de wedstrijd: Datzelfde doelpunt, want eigenlijk had Heeswijk zich al neergelegd bij een punt. ,,We namen al genoegen met een gelijkspel omdat SSS’18 steeds beter in de wedstrijd kwam, maar we wisten de klus in de 92ste minuut toch maar mooi te klaren”, stelde Heeswijk-aanvoerder Tom Sleddens.

Venhorst - Vianen Vooruit 1-1 (1-0) 40. Mike van Griensven 1-0, 50. 1-1.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Venhorst kreeg aardig wat kansen tegen de nummer drie van de competitie, maar verzilverde daar maar weinig van. ,,Als we onszelf hadden beloond in de eerste helft, hadden we veel comfortabeler kunnen rusten.”