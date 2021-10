DAW wint met speels gemak van Helvoirt

Helvoirt - DAW 2-6 (1-1) 35. Jacco van der Heijden 0-1, 38. Rico de Laat 1-1, 54. Mark Megens 1-2. 60. Noa van Deijne 1-3, 71. Noa van Deijne 1-4, 77. Jeroen de Bever 2-4, 78. Mark Megens(pen.) 2-5, 89. Noa van Deijne 2-6.

Helvoirt verloor op eigen veld fors van koploper DAW. ,,Het zat er niet in vandaag. Een collectieve off-day was het”, sprak een teleurgestelde Helvoirt-aanvaller Collin van den Bergh. Ondanks de ruime thuisnederlaag kon hij samen met zijn ploeggenoten na de wedstrijd wel gaan genieten van het Oktoberfest in de kantine.

,,Voor rust ging het nog echt gelijk op, maar het inbrengen van Noa van Deijne maakte het verschil in de tweede helft”, zegt DAW-trainer Rob van der Ven. ,,Het was een goede teamprestatie, bekroond door een mooie uitslag en natuurlijk met Noa in de hoofdrol.”

Prinses Irene - CHC 2-3 (0-1). 24. Nick van Bijsterveld 0-1, 55. Jean-Claude van Aanholt 0-2, 58. Renzo Pereira 1-2 (eigen goal), 82. Anouar Hadouir 1-3, 90+2. Guus Reijnders 2-3.

Volgens CHC-coach Fatah Hadouir speelde zijn equipe geen beste wedstrijd, maar gewonnen werd er wel op bezoek bij Prinses Irene. ,,We zaten er niet lekker in en qua balbezit was het wat onrustig.” Ook moest de oefenmeester na rust twee noodgedwongen wissels toepassen. Wesley Meeuwsen en Renzo Pereira kampten met hamstringklachten. ,,Puur uit voorzorg”, aldus Hadouir.

,,We hadden teveel ontzag en respect voor onze tegenstander vandaag. Als je kijkt naar het veldspel vond ik ons het betere team, maar we vielen teveel terug”, volgens Prinses Irene-trainer Erik Meulendijk. ,,We hadden op voorsprong moeten komen en die wedstrijd moeten overnemen, maar het is een wedstrijd waar je mee verder kunt.”

EVVC - Volharding 0-2 (0-1). 40. 0-1, 75. 0-2. Rode kaart: 81. speler Volharding.

EVVC-coach Antwan van Rijn: ,,De organisatie stond over het algemeen goed. Ook startten we prima aan de wedstrijd en kreeg Mark van Zoggel na vijf minuten een grote mogelijkheid om de score te openen. Saillant detail is dat EVVC dit seizoen pas één keer tot scoren kwam. ,,Vrijwel onze complete voorhoede is geblesseerd, dus het is hier en daar wat schuiven. De komende weken komen er weer wat jongens terug”, vertelde Van Rijn ook nog.

Real Lunet - Heeswijk 3-4 (2-1). 9. Wouter van Dijke 0-1, 14. Enes Sonay 1-1, 21. Djordi Meerveld 2-1, 48. Coen van Beljouw 2-2, 74. Wouter van Dijke 2-3, 78. Wouter van Dijke 2-4, 84. Fayssal el Ghamarti 3-4.

Real Lunet-coach Glenn Simon zag zijn elftal naar eigen zeggen ongelukkig verliezen van Heeswijk. ,,De eerste tegengoal kwam voort uit een te korte terugspeelbal. En vlak voor rust kreeg Jeremy de Fretes de bal ongelukkig op zijn voet na een duel, waarna de scheidsrechter daar wonderbaarlijk genoeg een bewuste terugspeelbal in zag. De daaropvolgende vrije trap ging er nog in ook. Ontzettend zuur.”

Theo van Lieshout kwam met Heeswijk op bezoek bij Real Lunet en nam alle drie de punten mee. ,,We hebben ons strijdplan goed uitgevoerd. We wisten dat ze niet goed met hoge ballen konden omgaan, vandaar dat we doeltreffend waren vanuit corners.” Wouter van Dijke scoorde een hattrick, tot genoegen van zijn trainer. “Hij was los vandaag, werd ook wel tijd”, zei Van Lieshout lachend.

Emplina - Vianen Vooruit 2-2 (2-0). 13. Olav van Boxtel 1-0, 38. Said Ali Hussein 2-0, 48. 2-1, 90+4. 2-2.

Jaap Veen, assistent/coach van Emplina, beleefde tegen Vianen Vooruit een déjà vu. Want net als twee weken geleden tegen DAW kregen de Empelnaren in de slotseconden nog een gelijkmaker om hun oren. ,,Totaal onnodig. Voor rust hadden we al 4-0 voor moeten staan”, baalde Veen. Bij Emplina ontbrak trainer/coach Jeroen van Bezouwen vanwege rugklachten.

Volkel - Venhorst 2-1 (1-0) 15. Justin Damen 1-0, 75. Jaap Kanters 1-1, 89. Bart Teeuwen 2-1.

,,We hebben ons goed gerevancheerd ten opzichte van vorige week. Er zat veel beleving in ons spel en het was een zwaarbevochten overwinning”, blikt Volkel-coach Michiel Jans terug. ,,Deze drie punten hadden we hard nodig, voor zowel het klassement als het moreel binnen de selectie.”

Michaël van Doren, de coach van Venhorst, zag zijn ploeg in de slotfase verliezen. ,,De tweede ballen waren niet voor ons en ook in de duels was het niet goed genoeg. De afgekeurde goal tien minuten voor tijd had ons op voorsprong kunnen zetten, maar nu valt hij aan de andere kant en dat is erg zuur.”