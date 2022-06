DAW wint op de valreep, Sportclub’25 laat Oirschot Vooruit degraderen en Jong Brabant in tumultueus duel onderuit

amateurvoetbalEen mooie donderdag voor menig amateurclub. DAW versloeg in extremis SVSSS, Sportclub’25 en GSBW wonnen ook. Alleen BCV zette zichzelf in eigen huis voor uit. Jong Brabant verloor onder werkelijke bizarre omstandigheden in de slotsecondes van de wedstrijd.

SVSSS - DAW 2-3 20. Jim de Laat 66. Lars Cornelissen 2-1, 78. 89. 2-3.

De mannen uit Udenhout verschalkte RBC in eigen huis afgelopen zondag om de wedstrijd van gisteren te mogen spelen en Cemal Yilmaz merkte de slijtage in zijn ploeg in de wedstrijd tegen DAW. ,,Voor de neutrale toeschouwer was het een goede wedstrijd, voor ons is het resultaat alleen heel jammer. De doelstelling was al behaald met de periodetitel, maar wij willen altijd meer.”

Voor Rob van der Ven was het vreugde op de valreep. ,,Het was een heel spannende wedstrijd waarin twee teams kunnen winnen. Derde is al bijzonder, nu kunnen we nog verder dromen. Promoveren zou historisch zijn”, aldus Van der Ven.

Sportclub’25 - Oirschot Vooruit 5-1 (3-0) 80. Gijs Sebregts 5-1

Oirschot Vooruit-coach Roland Schuermans en zijn selectie waren dit keer zelf de ontvangers van een verliespartij. ,,De ene keer winnen met 2-5, deze week verlies je met 5-1. De stand zegt andere dingen dan de wedstrijd liet zien. We kregen ze snel tegen, dan loopt de score ineens op. Zij hadden veel ervaren spelers van rond de veertig, dat leeftijdsverschil merk je wel.” Oirschot Vooruit heeft heel het seizoen al een erg jonge basiself, ook vandaag was dat niet anders. ,,Wij hadden spelers van 17 jaar, paar van de tegenstanders hadden hun vader kunnen zijn”, concludeert Schuermans.

GSBW - ELI 2-1 (1-0) 42. Dion van Loon 1-0, 64. Dion van Loon 2-0, 2-1

In eigen huis was het een topavond. Patrick Marcelis, coach van GSBW, blikte trots terug op de wedstrijd. ,,We konden dankzij de goal met een goed gevoel de rust in, dat geeft een hoop vertrouwen. Onze training werpt nu z’n vruchten af, het variantje was de perfecte aanloop voor het tweede doelpunt. Dion pakt voor ons de hoofdrol met twee doelpunten als verdediger en onze avond kan niet meer stuk!”

VCB - DOSL 1-7 (1-3)

,, Ik ben zwaar ontgoocheld en teleurgesteld”, begint VCB-coach Mathieu van der Steen. De bestraffing gooide roet in het eten van de thuisploeg. ,,Binnen een minuut die rode kaart voor onze keeper, dan moet alles anders.” Van der Steen en zijn ploeg blijven optimistisch, zelfs na de fikse tegenvaller. ,,Hoe jammer het ook is, alles en iedereen is trots op een historisch seizoen, dat moet overeind blijven.”

BSC - Jong Brabant 1-1 (1-0) 19. 1-0. 82. Jente Roorda 1-1, 89. 2-1

Het indrukwekkende seizoen van de formatie uit Berkel-Enschot strandde gisteren in Roosendaal. ,,Het was een ervaring om trots op te zijn, dat heb ik mijn selectie ook gezegd. Ik was enorm trots op al die jonge gasten, zo spelen tegen een ervaren elftal. Wij hebben na de tegengoal vooral het spel gemaakt. We creëren kansen en het leek alsof wij hem zouden pakken vandaag. Om die tegengoal tegen te krijgen was heel erg zuur.” Twee teams die lieten zien de derde klasse aan te kunnen, maar in nacompetitie gaat er maar één door.