De Arsène Wenger van WNC plakt er nog maar eens een jaar aan vast

Cor Prein grinnikt als het gaat over zijn lange dienstverband bij WNC. ,,Ja ze noemen me al de Arsène Wenger en ook wel de Foppe de Haan van WNC.” Maar waarom zou je ook verkassen als het van beide kanten blijft klikken? ,,Ik heb het prima naar mijn zin. En er is hier nog steeds ruimte om me te blijven ontwikkelen. Realistisch gezien presteren we ook goed.”