De bal rolt in het amateurvoetbal steeds minder op zondag: ‘Voetballen op zaterdag is een verademing’

4D Nieuw hoofdstuk RWB begint met prachtig doelpunt

Voor RWB, dat opgericht is in 1908, is een nieuw episode aangebroken: beide seniorenselecties spelen voortaan in het zaterdagvoetbal. In Sprang-Capelle werd dus historie geschreven. Daar hoort een heel mooi doelpunt bij, moet Koen van Baardwijk hebben gedacht.

25 september