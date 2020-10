De bijzondere band tussen Emplina-trainer William van Overbeek en international Patrick van Aanholt

Het is eind 2004 als William van Overbeek hoort dat hij in het komende seizoen niet met de talentvolle Patrick van Aanholt te maken krijgt. De toenmalig jeugdtrainer van FC Den Bosch begreep daar niets van. ,,Ik zei tegen de hoofdjeugdopleiding ‘laat Patrick alsjeblieft nog een jaar bij mij. Want deze jongen heeft heel veel talent’.” Van Overbeek kreeg zijn zin en maakte Van Aanholt meteen aanvoerder. Die beschouwt dat zelf als het belangrijkste punt in zijn carrière. ,,Ik kwam centraal achterin te spelen en werd aanvoerder. Dat werkte perfect.” Dat zagen de scouts van PSV ook. Die verwelkomden de toen 15-jarige Van Aanholt een jaar later in hun jeugdopleiding.