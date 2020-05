De Gouden Generatie van 1990 wordt opgevolgd: Alem promoveert naar derde klasse

De KNVB keek bij de verzoeken om promotie naar het gemiddelde aantal punten dat per wedstrijd werd behaald. Wat dat betreft had Alem - omdat het vier wedstrijden minder heeft gespeeld - een beter saldo dan koploper RKTVC. Het verzoek om promotie had dus wel degelijk zin voor de ploeg van Ben Hoek.

Alles aan gedaan

,,Een mooi bericht. Op basis van wat we dit seizoen kunnen hebben laten zien is het verdiend”, zegt Hoek, die het bericht over promotie pas net heeft laten bezinken. ,,We hebben er alles aan gedaan om te kunnen promoveren in deze bizarre tijden. Mooi om te zien dat het is gelukt”, klinkt hij opgewekt.

Wel keek hij alvast vooruit en realiseerde zich dat volgend seizoen wel eens zwaar kan worden. ,,We weten natuurlijk nog niet in welke klasse we terecht gaan komen. Voor de club zou het mooi zijn als de derby met DSC weer op het programma komt. Voor mijzelf zou het leuk zijn om tegen mijn oude clubs als Den Dungen, BMC en Avanti’31 te spelen. Ook zou het leuk zijn om ODC te treffen, want daar gaat mijn zoon naartoe." De opties zijn eindeloos, maar eerst gaat er een ‘pot bier op afstand’ naar binnen in Alem.

Gouden Generatie

De laatste keer dat de club uitkwam in de derde klasse was in het seizoen 1991-1992. In 1990 promoveerde de club onder een ‘Gouden Generatie’ voor het eerst naar de derde klasse en daar bleef het twee seizoen actief. Vervolgens was de vierde of vijfde klasse het domein van de dorpsclub. ,,We hebben een selectie van 42 man dus er is genoeg concurrentie. In de beker hebben we ook al wat tegen grotere ploegen laten zien en voetballend moeten we laten zien dat we ons staande houden. Voor nu is het in ieder geval fijn. Ik hoop dat we daar volgend seizoen na tien wedstrijden nog steeds zo over denken.”