De Haan verlengt bij HVCH

De Haan is naast trainer van HVCH ook oefenmeester bij hoofdklasser DUNO uit Doorwerth. ,,De intenties van beide partijen zijn in ieder geval goed”, zei De Haan in november al tegen het Brabants Dagblad.

,,Het is vaak druk in de kantine en de binding met de leden is goed. De technische staf heeft volgens de lijn van het bestuur jeugdige spelers een kans gegeven en dat bevalt me prima. We hebben een behoorlijke nieuwe selectie en het spel wordt steeds beter. Bovendien werken de jongens ontzettend hard. Ik heb het dan ook erg naar mijn zin bij HVCH.”