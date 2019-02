De huidige stand van zaken in de tweede periode: wie kan er dit weekend juichen?

Allereerst is het handig om te weten dat er in een competitie van 14 clubs dit weekeinde eigenlijk de beslissing zou vallen omtrent de tweede periodetitel van het seizoen. Dat was het ideale scenario zonder afgelastingen. Helaas won Koning Winter in de afgelopen periode vaak de wedstrijd met Moeder Natuur en dus hebben veel wedstrijden geen doorgang konden vinden. Desondanks is hier de huidige tussenstand, met daarin de mogelijke winnaars de tweede periode die in de meeste gevallen bestaat uit 9 wedstrijden.

Grote kanshebbers

In de tweede klasse F zaterdag maken VV Papendrecht (18 punten uit 8 duels), Altena (17 punten uit 8) en Nivo Sparta (15 punten uit 7) kans op de tweede periode. Koploper van de competitie, Nivo Sparta, moet nog 1 wedstrijd inhalen en heeft alles nog in eigen hand, want de club uit Zaltbommel heeft een beter doelsaldo dan Papendrecht. Altena moet zaterdag winnen van Pelikaan en hopen dat zowel Papendrecht als Nivo Sparta een misstap begaat.

Merlijn (19 punten uit 7 duels) en Olympia’60 (21 punten uit 8) kunnen de tweede periode nog pakken in de vierde klasse C zaterdag, maar de studentenploeg moet nog 1 wedstrijd inhalen. Dat inhaalduel is met koploper van de tweede periode (ONI) , maar de club uit ‘s Gravenmoer pakte al de eerste periodetitel en is daardoor geen kanshebber voor ook de tweede periode.

Schijndel of Olympia’18 zal de tweede periode winnen in de derde klasse D (Zuid 2). Schijndel heeft de beste kans op de periode, want de kampioen van weleer heeft een punt meer dan Olympia. Wel moeten er nog 2 wedstrijden worden gespeeld.

CHC won de eerste periode in de vierde klasse D en dus ligt de strijd om de tweede periode nog helemaal open. Gudok staat er het beste voor met 16 punten uit 7 wedstrijden. Jong Brabant (14 punten uit 8), Audacia (13 uit 7) en GSBW (12 uit 7) maken ook nog kans op de tweede periode. Het zal wat langer duren voor de winnaar wordt bepaald.

Kleine kans

Omdat WNC nog 1 wedstrijd tegen VVGZ tegoed heeft, kunnen de Waardenburgers nog de tweede periode winnen in de eerste klasse C zaterdag. De ploeg van Cor Prein moet het inhaalduel winnen en zaterdag Sliedrecht verslaan. Als Sportlust’46 dit weekend wint, heeft WNC geen kans meer. Als Sportlust er niet in slaagt van LRC wint, kan WNC de periode nog pakken.

Tenzij MVV’58, ASH en Groot-Ammers zaterdag verliezen en Zuilichem wint, wordt de periode deze zaterdag nog niet vergeven. Het drietal clubs moet nog een wedstrijd inhalen en daardoor wordt het geduld van Zuilichem nog even op de proef gesteld in de vierde klasse D zaterdag.

In de eerste klasse C moet er nog ontzettend veel worden ingehaald. Daardoor is de stand in de tweede periode niet echt overzichtelijk. Juliana’31 staat stijf bovenaan, maar won al de eerste periode. Nemelaer staat er ook goed voor, maar omdat veel ploegen 2 wedstrijden minder hebben gespeeld dan de ploeg van Theo van Geffen is het moeilijk om te zeggen of de groen-gelen de periode daadwerkelijk gaan winnen.

In de tweede klasse H gaat SSS’18 de periode winnen. Daar is iedereen wel van overtuigd. Maar omdat sommige ploegen nog 5 wedstrijden in deze periode moeten spelen is er op papier nog een kleine kans voor Erp, DAW en Venhorst. Al zal geen van deze ploegen daadwerkelijk de ambities koesteren om deze periode als doelstelling te hebben. SSS mag dan in ieder geval geen punt meer pakken in de volgende 2 wedstrijden. Eerder wonnen ze 6 van de 7 wedstrijden en werd er 1 gelijk gespeeld.

In de derde klasse C zijn weinig aspecten echt zeker: zo ook de tweede periode. Alle ploegen moeten nog ontzettend veel wedstrijden inhalen. Zelfs hekkensluiter van de periode, VCB, kan op papier nog de periode winnen ondanks het puntenaantal van 0 in deze periode.

Spoordonkse Boys heeft op papier nog een kans om de tweede periode te winnen in de derde klasse D (Zuid 1). Omdat de ploeg van Angelo Timisela nog 2 wedstrijden tegoed heeft, kan Sparta’25 nog worden achterhaald. Dan moet Spoordonk wel 3 wedstrijden winnen.

In de vierde klasse E staat nog weinig vast. DSC (13 punten uit 5 wedstrijden) staat er het beste voor, want de ploeg uit Kerkdriel heeft de minste verliespunten. Maar omdat er clubs nog niet eens de helft van het aantal wedstrijden heeft gespeeld, valt er weinig zinnigs over deze competitie te zeggen.

SDO’39 is samen met Estria de ploeg die de minste wedstrijden in Nederland heeft gespeeld in het seizoen 2018-2019. Over de tweede periode in de vierde klasse F valt dan ook nog weinig zinnigs te zeggen met alle afgelastingen. SDO moet bijvoorbeeld nog 7 van de 9 wedstrijden uit de tweede periode winnen.

Een journalist zou de bovenstaande alinea kunnen kopiëren en makkelijk geld kunnen verdienen, want ook in de vierde klasse H valt er weinig te zeggen over wie de tweede periode wint. Estria is namelijk samen met SDO’39 de ploeg die de minste wedstrijden in Nederland heeft gespeeld in het seizoen 2018-2019. Over de tweede periode in de vierde klasse H valt dan ook nog weinig zinnigs te zeggen met alle afgelastingen. Estria moet bijvoorbeeld nog 7 van de 9 wedstrijden uit de tweede periode winnen.

Ook de vierde klasse I is voorlopig nog niet klaar voor een nieuwe periodetitel. Door alle afgelastingen kunnen op papier nog 6 teams deze periode winnen.

In de vijfde klasse D moet er nog veel worden ingehaald, maar staat MEC’07 op pole position om de tweede periode op te halen.

In de vijfde klasse E (Zuid 1) heeft Hulsel nog een kans, maar dan moet de club wel alle in te halen wedstrijden winnen en is het afhankelijk van andere resultaten.

Periodewinnaar

SV Capelle veroverde zaterdag al de periode in de derde klasse D zaterdag, nadat Sleeuwijk de eerste periode pakte.

Niet echt voor de periode, maar misschien toch handig om te weten

De tweede periode gaat over twaalf wedstrijden in de tweede divisie, maar aangezien er pas tien speelrondes in de tweede periode van deze competitie zijn gespeeld duurt het nog even voordat deze periode wordt vergeven. Kozakken Boys zou op papier deze periode nog kunnen winnen, maar dan moet het wel twee wedstrijden winnen, dan komt de ploeg op 23 punten in deze periode. Katwijk (19 punten), AFC (19 punten), IJsselmeervogels (20 punten), Excelsior Maassluis (21 punten) en Koninklijke HFC (21 punten uit 9 duels) hebben voorlopig meer kans op de tweede periode.

OSS’20 staat bovenaan in de strijd om de tweede periode, maar moet nog wel 3 wedstrijden spelen voordat de periode daadwerkelijk binnen is. De Ossenaren van Bertran Kreekels hebben 2 punten meer dan UNA, dat ook nog 1 wedstrijd meer heeft gespeeld.

In de hoofdklasse B zijn er maar twee periodes. UDI’19 kan de eerste periode niet meer winnen. In de tweede periode staan de Udenaren er aardig voor. Van de 3 wedstrijden werden er 2 gewonnen en 1 verloren.

In de vierde klasse C is het afwachten of SC Hoge Vucht daadwerkelijk uit de competitie wordt gehaald. De Bredanaars kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de KNVB. Wanneer Hoge Vucht daadwerkelijk uit de competitie wordt gehaald staat Blauw-Wit’81 er het beste voor. Anders maken Be-Ready, RFC, Terheijden en Chaam nog kans.

De vijfde klasse B gaat over twee periodes, want de competitie bestaat uit 13 teams. En met alle afgelastingen is het nog niet zeker wie de eerste periode wint. DVVC staat bovenaan, maar is afhankelijk van de resultaten uit de inhaalduels van SSW en PCP. De tweede periode duurt nog wel even.

Ook in de vijfde klasse C zitten 13 teams en dus gaat ook deze competitie over twee periodes. Ollandia won de eerste periode.

In de vijfde klasse E (Zuid 2) zitten ook 13 teams. De eerste periode is nog niet beslist, want er moet nog wat worden ingehaald. Odiliapeel staat met 26 punten bovenaan, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan achtervolger SPV (24 punten). In de tweede periode staat HVV bovenaan met 9 punten uit 3 duels.

Geen kans

In de hoofdklasse A (zaterdag) kan zowel Jong FC Den Bosch als Achilles Veen de periodetitel niet meer winnen. Alleen Jodan Boys of Zwaluwen kan deze periode nog pakken.

Geen van de clubs die het Brabants Dagblad volgt kan de periode winnen in de tweede klasse E. WSC, VOAB, Rijen, Uno Animo en Sarto maken geen kans. Rijen niet, omdat de ploeg van Max Raeven al de eerste periodetitel won.

Zelfs de meest optimistische supporter van Beerse Boys zal niet geloven dat de ploeg kans maakt op de tweede periode in de tweede klasse F. De rood-witten moeten een doelpuntenverschil van 9 treffers goedmaken in 2 duels en die 2 wedstrijden allebei winnen, plus Someren, RKVVO, Marvilde en RPC moeten hun wedstrijden verliezen.