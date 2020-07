De indelingen in het amateurvoetbal van de vijfdeklassers: SVG treft minder bekenden

Column Een snurkend keffertje

4 juli Op het dak van de tribune van WSC, de grootste voetbalclub van Waalwijk, staat een paal waarop een camera is gemonteerd. Elders op sportpark Eikendonk hangen borden die bezoekers waarschuwen. Wie op het hoofdveld voetbalt, komt in beeld, zichtbaar op het open net. WSC is een van de 156 amateurclubs met zulke tv-beelden.