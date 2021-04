De Jong volgt De Brouwer op als hoofdtrainer van WSJ

Blauw Geel’38 haalt keeper Dani Centen binnen

5 maart Blauw Geel’38 heeft een opvolger gevonden voor Jordy Zielschot. De voetbalclub uit Veghel pikt de 23-jarige Dani Centen op bij De Treffers. De oud-keeper van TOP Oss was in Groesbeek tweede keus. Blauw Geel had een vacature onder de lat omdat Zielschot al na één seizoen vertrekt. De doelman uit Dongen verruilt de derdedivisieclub komende zomer voor Achilles Veen.