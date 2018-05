De kampioensstrijd van Kozakken Boys door de ogen van fanatieke materiaalman Hans Visser

Tweede divisie + video Kozakken Boys kroont zich niet tot kampioen na gelijkspel in zinderend titelduel

26 mei Kozakken Boys is er in een absolute climax niet in geslaagd om zich tot kampioen van de tweede divisie te bombarderen. In het kampioenschapsduel met koploper Katwijk werd er 0-0 gelijkgespeeld, wat niet genoeg was voor de titel.