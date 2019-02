De laatste keer Zuilichem-Brakel wil niemand verliezen

Zilveren Schoen Voormalig E-sporter Kuipers door zes goals kanshebber op BD Zilveren Schoen

12 februari Daniel Kuipers komt regelmatig in de media. Eerder vanwege het feit dat hij de E-sporter was van Willem II, nu vanwege zijn vele doelpunten voor studentenvereniging TSVV Merlijn. Door zijn doelpunten is hij terug te vinden op de vijfde plek van de topscorersranglijst van deze krant. Als snelste stijger van alle spelers.