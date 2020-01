De liefde voor het voetbal én de muziekwereld zal bij drietal van Tis Family niet snel verdwijnen

Flink wat uren brengen ze wekelijks met elkaar door. En vaak wordt het dan laat. Wanneer de meeste Nederlanders al lang en breed van hun nachtrust genieten, zetten Freek Langermans (24), Irvingly van Eijma (25) en Shuremy Felomina (24) samen een volle discotheek op z’n kop of zijn ze nog druk bezig in de studio. Onder de artiestennaam Tis Family maken de vrienden sinds kort furore in de wereld van dj’s en entertainment. Dat ze voorlopig als een speer gaan, bewijst onder andere hun nieuwste single Señorita, die op Spotify binnen vier weken al 75.000 keer was beluisterd.