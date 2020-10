De motor van Offermans (16) is gestart bij Erp: ‘Op het veld geef ik altijd volle bak gas’

Een talent van 16 jaar oud dat in de eerste competitiewedstrijd van eersteklasser Erp een hattrick maakt: Het wekt wellicht verbazing voor de buitenwacht, maar in Erp en omstreken kijkt niemand er vreemd van op. Offermans zelf ook nauwelijks. ,,Zelf let ik er niet echt meer op”, gaf de tiener toe over zijn ontwikkeling als doelpuntenmachine. ,,Ik speel al jaren hoger dan mijn vrienden en daarbij voetbal ik ook al enige tijd met mensen die ouder zijn dan ik. Soms komt het idee even in mijn hoofd, hoor. Dat ik zo jong ben. Dan vind ik het wel mooi, maar verder ben ik er eigenlijk niet mee bezig.”