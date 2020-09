‘De Reus uit De Mortel’ wil zich direct laten gelden bij OJC

Reportage Voetbal Academie Brabant is geen voorpor­taal voor profs: ‘Belang­rijk­ste is dat het kind succes ervaart’

1 augustus De Eerste Nederlandse Voetbalschool zag in 1995 het licht, in Brabant. Een kwart eeuw later zijn voetbalscholen niet meer weg te denken uit het voetballandschap. Maar leiden ze ook profspelers op? ,,Vergeet het maar.”