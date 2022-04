De sportieve wond van FC Drunen: ‘Ik wil recht doen aan wat ons toen is ontnomen: promoveren’

Derde klasse B ZIGO en Trinitas maken er een spektakel­stuk van en spelen gelijk door rake penalty in blessure­tijd van oud-prof Denissen

Hij speelde in Amerika en won al veel prijzen, maar speelt nu in de derde klasse bij ZIGO. Hans Denissen was al vaker dit seizoen belangrijk en vandaag haalde hij een punt binnen voor zijn ploeg. Diep in de blessuretijd benutte hij eens trafschop.

3 april