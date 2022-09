De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

2H Wilhelmi­na'26-trai­ner kan opstelling nog voor de aftrap in de prullenbak gooien

Met veel wikken en wegen zal Ömer Kaya zijn opstelling in de afgelopen periode bedacht hebben. Waar de trainer zich waarschijnlijk niet op bedacht had, was dat twee basisspelers te laat zouden komen voor de wedstrijdbespreking.

24 september