De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zaterdagvoetbal

Boomlange Van den Brand ontpopt zich tot sleutelspe­ler in verdedi­ging én aanval

Voor de tweede week op rij was er bij SVSSS een hoofdrol weggelegd voor Stijn van den Brand (26). Gisteren stal hij wederom in de eerste helft de show, thuis tegen Trinitas Oisterwijk. Voorin de bal panklaar leggen en achterin de duels winnen, het was een ijzersterk optreden aan beide kanten van het veld.

10 oktober