De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Derde divisie zondag:

UDI'19 - Groene Ster 0-0.

Het was Groene Ster dat in de eerste helft verrassend goed voor de dag kwam door prima verzorgd veldspel te laten zien. Het oogde allemaal enorm dreigend maar uiteindelijk ontstonden er geen echte kansen. Gek genoeg was het UDI’19 dat ook in deze fase de grootste mogelijkheden kreeg. Slechte balaannames en verkeerde keuzes stonden echter een goal in de weg.

Na rust werden de Parkzichters echter steeds sterker, zonder daarbij echt verzorgd te voetballen. Er kwamen ook mogelijkheden en kansen op mogelijkheden. Halverwege de tweede helft bediende Jeroen van Schoonhoven tijdens een snelle counter de meegelopen Roald van Hout die leek te worden aangetikt binnen de zestien meter. ,,Ik werd wel geraakt maar nam de bal ook slecht aan”, gaf het slachtoffer na afloop eerlijk toe. In de absolute slotfase maakten de gastheren de meeste aanspraak op de winst, Groene Ster leek bij momenten te gaan bezwijken.

UDI’19: Vos, Koca, Van den Broek, Tieben, Janssen, Lejic, Van Lankveld (71. Van de Haterd), Curvers, Cuppen, Van Hout (84. Van de Goor), Van Schoonhoven.

Unitas - Blauw Geel'38 1-3 (1-1). 36. Van den Nieuwenhof 0-1, 44. Boulamhayan 1-1, 51. Van der Zanden 1-2, 60. Van der Zanden 1-3. Rood: 74. Haddouchi (Unitas).

In de beginfase van het duel, gespeeld op zaterdagavond, hadden de bezoekers het nog lastig. ,,Je weet dat Unitas ontzettend goed kan voetballen als je ze de ruimte geeft”, zei Blauw Geel-trainer Niels van Casteren. ,,In die fase deden wij dat niet zoals het zou moeten. We waren niet scherp.”

Na ruim een half uur waren het toch de gasten die aan de leiding kwamen. Op aangeven van Jay van Boxtel was het Ben van den Nieuwenhof die koel bleef en de 0-1 op zijn naam kreeg. ,,Toen kregen we meteen de controle over de wedstrijd maar uit het niets werd het toch 1-1", legde Van Casteren uit. Het was Omar Boulamhayan die de bal zomaar in zijn voeten kreeg en meteen uithaalde.

Ondanks deze domper kwam Blauw Geel na de pauze erg sterk voor de dag. ,,We kwamen ineens veel beter in de duels.” Al gauw leverde dat een fantastisch mooie goal op. ,,Migiel Zeller verstuurde een heerlijke crossbal waarna Ben van den Nieuwenhof Dave de Meij vond die weer Koen van der Zanden bediende.” Een plaatje van een aanval, afgerond door laatstgenoemde: 1-2. Snel daarna gooide dezelfde aanvallende middenvelder uit St. Oedenrode de wedstrijd helemaal in het slot door na een assist van Van den Nieuwenhof ook de 1-3 te maken. Toen Unitas-speler Najim Haddouchi daarna rood kreeg was het over. ,,Dan moeten we eigenlijk veel verder uitlopen maar toch ben ik weer erg trots op mijn team. Hier winnen is erg knap”, aldus Van Casteren.

Blauw Geel'38: Zielschot, Van Boxtel, Voets, Zeller, Hurkmans, Gurcuoglu (55. Boonstoppel), Op den Camp, Van der Zanden, Van den Nieuwenhof, De Meij (90. Barglan), Nasser (73. Duits)

Vierde divisie B:

Eerste klasse B:

Eerste klasse D:

Tweede klasse D:

WSC – Trinitas Oisterwijk werd afgelast.

Zaterdag is Wilburt van den Oetelaar, secretaris van WSC, op 52-jarige leeftijd overleden. ,,Dat was een schok”, zegt trainer Peter Verzijl. ,,Vanmorgen hebben we Wilburt op de club herdacht, daar hebben heel veel mensen gebruik van gemaakt. Geeft aan hoe populair hij was.” Er is nog geen nieuwe datum voor dit duel vastgelegd. ,,De wedstrijd moet vóór 25 november worden ingehaald. Wat ons betreft het liefst op een donderdag. Wat mij betreft de 24e om het een beetje een plekje te geven.”

Tweede klasse E:

Tweede klasse G:

Derde klasse B:

Dubbeldam – Waspik 1-1 (1-1).

Be-Ready – sv Reeshof 2-2 (1-1). 2. Thomas Staats 0-1, 44. Robin van den Noort 1-1, 46. Koen van Otterlo 1-2, 85. Kevin van Gool 2-2. Rood: speler van sv Reeshof.

Be-Ready is nog ongeslagen. Dat klinkt goed, toch was trainer Angelo Ernst wat terneergeslagen. ,,Pal na het begin van de wedstrijd krijgen we een doelpunt tegen. Dan denk je: daar hebben we van geleerd, krijgen we na rust al na veertig seconden er eentje om de oren. Dat is zó jammer, vanmiddag hadden we de kans om na vier remises de kans om onze tweede zege te boeken. Door concentratieverlies en in de slotfase een dot van een kans missen is dat dus niet gebeurd.”

Derde klasse C:

Haarsteeg – Nieuwkuijk 0-2 (0-0). 47. Roy de Vaan 0-1, 49. Rick van Buul 0-2.

Aan de laatste twee ontmoetingen bij Haarsteeg hielden heel slechte herinneringen over: twee keer gingen de blauw-witten met 4-0 over de broek. In deze uitgave had bij de rust niemand gedacht dat er een doelpunt zou vallen. Want wat beide ploegen op het veld lieten zien was bar slecht, alsof de dozen nog om de schoenen zaten. Maar na de hervatting was binnen vier minuten dat beeld helemaal gekanteld. Eerst schoot Roy de Vaan via een schoen van een opponent de bal met een curve in de bovenhoek, daarna mocht Rick van Buul oprukken naar het doel, hij bleef heel beheerst. Nadat Milan van Esch een derde treffer zag worden voorkomen door doelman Aaron van Engelen, ging de thuisclub op jacht naar de aansluitingstreffer. Dat leverde een paar kansen op, maar doelman Dave Tausch hield met enig fortuin zijn heiligdom voor de derde keer voor de tweede keer in deze competitie schoon.

SCG’18 – RKDVC 0-2 (0-1). 6. Simon van der Werff 0-1, 52. Ingmar Voorhaar 0-2.

Ingmar Voorhaar is aardig op dreef. Met zeven doelpunten was de aanvaller al met Martin de Laat van koploper Zwaluw VFC gedeeld topschutter. Voor hem is scoren in het vlaggenschip wekelijks werk – hij prikte zijn achtste binnen -, maar niet voor Simon van der Werff. Die zette met zijn allereerste treffer in het eerste, na een pass van Voorhaar, de Drunenaren op weg naar de derde zege op rij. Daarna waren er over en weer kansen, de beste voor de bezoekers. Alleen Voorhaar prikte nog een keer raak. ,,Negen uit drie en twee keer de nul gehouden. We liggen op koers”, zegt trainer Edwin van Wijk. ,,We sluiten aan bij de top-5.”

Vlijmense Boys – ODC 3-1 (1-1). 11. Bjorn van Bijnen 1-0, 23. 1-1, 71. Ayoub Bakkali 2-1, 80. Bjorn van Bijnen 3-1. Rood: Wessel van Hemert van Vlijmense Boys.

Wessel van Hemert, speler van het tweede, mocht invallen. Hij deed dat uitstekende, nam twee hoekschoppen waaruit twee doelpunten vielen. En die leverden de Boys drie heel broodnodige punten op. Maar hij kreeg ook een rode kaart. ,,Een smet op een goede wedstrijd van zijn kant”, vond trainer Erik van Esch. ,,En dat mag de scheidsrechter zich aanrekenen. Hij had het over natrappen, niemand heeft daar iets van gezien.”

Afgelopen dinsdag was er nog een praatsessie geweest vanwege de 6-0 afstraffing bij RKDVC. ,,Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen”, aldus Van Esch. ,,En er zijn harde woorden gevallen, op z’n Vlijmens. De ergernissen uit uitgesproken. En we hebben ook onze voeten laten spreken.”

Derde klasse D Zuid I:

Derde klasse D Zuid II:

Derde klasse E:

Vierde klasse C:

Vierde klasse D:

Vierde klasse E:

Vierde klasse F:

Vierde klasse G:

Vierde klasse H:

Vijfde klasse A:

Vijfde klasse B:

Vijfde klasse C:

De Bocht’80 - Hulsel 2-0 (1-0).

Hulsel wacht nog steeds op de eerste overwinning. Het zou een lastige opgave worden tegen De Bocht’80, maar Hulsel stond goed in de organisatie en hield goed stand. Een resultaat zat er echter niet in volgens Hulsel-trainer Frank den Haan. ,,Zij waren duidelijk beter. We lieten ze bewust op onze helft voetballen, maar meer dan twee kansjes kregen we niet”, aldus de oefenmeester van de bezoekers. Volgens hem was het de tweede goal van de thuisploeg van grote schoonheid. ,,Een heerlijke volley in de kruising was dat”, zag De Haan. ,,Wij moesten de laatste tien minuten ook nog met tien man verder, want iemand raakte geblesseerd en ik had al mijn wissels al gebruikt”, vertelde De Haan.

Vijfde klasse E:

Hoofdklasse vrouwen:

Eerste klasse D vrouwen: