De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Derde divisie zondag:

Blauw Geel'38 - Baronie 2-1 (0-0). 48. Van der Zanden 1-0, 80. Van der Zanden 2-0, 85. 2-1

In een eerste helft, waarin Blauw Geel wat sterker was, werd er niet gescoord, Baronie leek steeds beter in de wedstrijd te komen. Meteen na de pauze sloegen de Veghelaren echter toe toen Koen van der Zanden de lange hoek vond: 1-0. Even leken de gastheren meteen de genadeklap uit te delen maar een grote kans was niet aan Dave de Meij besteedt.

Baronie kwam beter in de wedstrijd, de thuisploeg moest hard werken. Op aangeven van Ben van den Nieuwenhof tekende opnieuw Van der Zanden eveneens voor de tweede Veghelse goal: 2-0. Er was nog tien minuten te spelen dus de wedstrijd leek beslist maar Baronie maakte het even later met een aansluitingstreffer (2-1) alsnog spannend.

Blauw Geel'38: Zielschot, Hurkmans, Voets, Zeller, Barglan (73. Van Boxtel), Boonstoppel (73. Gurcuoglu), Op de Camp, Van der Zanden, Nasser (78. Loermans), De Meij (78. Duits), Van den Nieuwenhof

UNA - UDI’19 3-0 (0-0). 48. Van Boekel 1-0, 59. Horsten 2-0, 74. Respen 3-0

UDI’19 toonde zich voor rust gelijkwaardig aan UNA dat moeite had tot kansen te komen. Meteen na de pauze kreeg Jeroen van Schoonhoven namens de bezoekers een prima mogelijkheid om de score te openen maar op aangeven van Tufan Koca kopte de spits rakelings naast. Meteen daarna mikte invaller Niek van Boekel aan de andere kant raak door te profiteren van een zeldzaam foutje van doelman Ralph Vos: 1-0.

Vanaf dat moment speelden gasten een kansloze wedstrijd. UNA gooide de schroom van zich af en domineerde nadrukkelijk. Na een goede aanval zorgde Thomas Horsten voor 2-0 waarna Juul Respen de wedstrijd in de slot gooide: 3-0.

UDI’19: Vos, Koca, Van de Broek, Tieben, Lejic, Van Lankveld (65. Cuppen), Curvers, Jansen, Van Hout (65. Rerimassie), Van Schoonhoven, Van Rooij (55. Van de Goor)

ADO’20 - OSS’20 2-0 (2-0). 38. 1-0, 40. 2-0

,,Binnen het tijdsbestek van een minuut verloren we de wedstrijd”, zei OSS’20-trainer Roy de Haan. Uit een standaardsituatie werd het 1-0 en meteen daarna leden we balverlies waarna de 2-0 werd gemaakt. ,,Zonde, want we stonden goed.”

Een zwaar gehavend OSS’20 deed het dus naar behoren bij de ongenaakbare koploper in Heemskerk. De eerste kans van de wedstrijd was zelfs voor de gasten toen gelegenheidsrechtsback Stan van Dolleweerd van dichtbij op de keeper schoot. ,,Uiteindelijk waren zij te sterk, het goede van vandaag is dat ik enkele geblesseerd geweest zijnde basisspelers weer de eerste minuten kon geven. Hiermee kunnen we vooruit.”

OSS’20: Hoefnagels, Van Dolleweerd (35. Spierings), Engelen, Van Ginkel, Van de Vorst, Eltink, Oztoprak, Van Erp (55. De Groot), Van Dijk (55. Pijnenburg), Van Ballegooij (75. Van Sonsbeek), Peltzer

Pretoria Rotterdam - Riel 3-2 (0-2) 4. Joshua Paymans 0-1, 43. Sherdi Gordon 0-2.

,,Ik denk dat wij als team heel goed in de spiegel moeten kijken en bedenken wat hier na rust is gebeurt”, zegt Riel-trainer Nick van Vugt. ,,In de eerste helft spelen we gewoon prima, eigenlijk vind ik dat de voorsprong zelfs groter had moeten zijn. Maar in de tweede helft zakken we zwaar onder de ondergrens, alle afspraken lijken ineens vergeten en dan is zelfs een 0-2 voorsprong niet voldoende. Het is extra zuur dat we uiteindelijk zelfs het gelijkspel uit handen geven. Ik ben echt stik chagrijnig geworden door deze wedstrijd. Dit team moet duidelijk nog leren om altijd meer te willen en geen genoegen te nemen met een voorsprong..”

